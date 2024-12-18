Ünlü kadınlar erkek olsaydı
Hiç, "Hangi kadın erkek olarak doğsaydı daha yakışıklı olurdu?" diye düşündünüz mü? Zuarchiv adlı bir kullanıcı; "Öyle olsaydı nasıl olurdu?" diye, ortaya kadın ünlülerin erkek olarak doğmaları halinde günümüzde nasıl olacaklarını gözler önüne serdi
Giriş: 18.12.2024 - 09:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:31
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Hadise
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Hadise
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Serenay Sarıkaya
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Serenay Sarıkaya
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Meryem Uzerli
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Meryem Uzerli
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Beren Saat
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Beren Saat
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Hazal Kaya
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Hazal Kaya
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Özge Özpirinçci
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Özge Özpirinçci
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Hande Erçel
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Hande Erçel
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Sezen Aksu
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Sezen Aksu
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