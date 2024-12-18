Uzayda mahsur kalan 2 astronotun eve dönüşü yine ertelendi
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 7 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların dönüşünün bir kez daha ertelendiğini açıkladı.
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NASA'dan yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek mürettebatın fırlatılmasının geciktiği belirtildi.
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Açıklamada, bu nedenle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025'e kadar gerçekleşemeyeceği ifade edildi.
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Wilmore ve Williams'ın yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan test uçuşu martta dönmeleri halinde 10 ay sürmüş olacak.
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Boeing'in Starliner mekiği arızalanmıştı
Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.
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Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü birkaç kez ertelenmişti.
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Boeing'in arızalı kapsülüyle iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların Şubat 2025'e kadar uzayda kalacağını açıklamıştı.
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NASA, daha sonra Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.