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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024'te hangi ekonomi en iyi performansı gösterdi? - İş-Yaşam Haberleri

        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı

        The Economist, 37 ülke için beş ekonomik ve finansal göstergeye ilişkin verileri derledi ve her ekonomiyi performansına göre sıraladı. İşte GSYİH , borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı verilerine göre sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:10
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        • 1

          Son yılların en yüksek faiz oranları, Orta Doğu'daki savaşlar, ABD, Hindistan gibi önemli ülkelerdeki seçimler... Hepsi dünyadaki ekonomileri şekillendirdi. Kimilerine olumlu, kimilerine ise olumsuz...

        • 2

          IMF'ye göre küresel GSYH yüzde 3,2 oranında büyüyecek, enflasyon azaldı ve istihdam artışı sağlamlığını koruyor. Hisse senedi piyasaları üst üste ikinci kez yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.

          The Economist, OECD ülkeleri için beş ekonomik ve mali göstergeye (GSYH, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı) ilişkin verileri derledi ve her bir ekonomiyi performansına göre sıraladı. İşte o listeye göre 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri...

        • 3

          37. ESTONYA

        • 4

          36. LETONYA

        • 5

          35. TÜRKİYE

        • 6

          34. FİNLANDİYA

        • 7

          33. YENİ ZELANDA

        • 8

          32. AVUSTURYA

        • 9

          31. İNGİLTERE

        • 10

          30. BELÇİKA

        • 11

          29. SLOVAKYA

        • 12

          28. POLONYA

        • 13

          27. MACARİSTAN

        • 14

          26. FRANSA

        • 15

          25. JAPONYA

        • 16

          24. SLOVENYA

        • 17

          23. ALMANYA

        • 18

          22. NORVEÇ

        • 19

          21. AVUSTRALYA

        • 20

          20. ABD

        • 21

          19. HOLLANDA

        • 22

          18. ÇEKYA

        • 23

          16. PORTEKİZ

        • 24

          16. MEKSİKA

        • 25

          15. LÜKSEMBURG

        • 26

          14. İZLANDA

        • 27

          13. İSVEÇ

        • 28

          12. KANADA

        • 29

          11. ŞİLİ

        • 30

          10. GÜNEY KORE

        • 31

          9. İSVİÇRE

        • 32

          8. LİTVANYA

        • 33

          6. İSRAİL

        • 34

          6. KOLOMBİYA

        • 35

          5. İTALYA

        • 36

          3. YUNANİSTAN

        • 37

          3. DANİMARKA

        • 38

          2. İRLANDA

        • 39

          1. İSPANYA

          Verilere göre ilk sırada İspanya yer alıyor. Buna göre pandemiden en çok etkilenen ülke, şu anda 2019'un sonundakinden 1,8 milyon daha fazla işe sahip.

          İspanya'da yıllık GSYİH büyümesinin yüzde 3'ü aşması beklenirken yetkililer bankaların ve işletmelerin sağlıklı kârlar elde ettiğini belirtiyor. Ekonomi bakanı Carlos Cuerpo, banka vergisinin "sosyal güvenlik ağını finanse etmek için gelir ürettiğini" ifade etti. Pandemi sırasında turizm dışı hizmet ihracatı ise ilk kez turizm gelirlerini geçti. Tüm bunlarla birlikte seyahat sektörü de patlama yaşıyor ve bu yıl 90 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor ki bu da bir rekor.

          The Economist, İspanya'nın 2024 ekonomik performansını överken kapanışı ise "Avrupa'nın İspanya'dan öğrenecekleri var" notu ile verdi.

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