İtalyan gazeteciler HT Spor'a yorumladı: Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!
Bu sezon Juventus formasıyla İtalya'ya damga vuran Kenan Yıldız son olarak İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde takımının ilk golünün asistini yaptı. Henüz sezonun yarısına gelmeden 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, Avrupa'da da sık sık gündem oluyor. İtalyan gazeteciler Federico Targetti ve Cristiano Corbo, Kenan Yıldız'ın bu sezonki performansını, Juventus'taki geleceğini ve ülkedeki yankıları HT Spor'dan Özer Çak'a anlattı. İşte İtalyan gazetecilerin Kenan Yıldız yorumu...
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Juventus’ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Avrupa’da ve Türkiye’de gündemden düşmüyor. Son olarak İtalya Kupası Son 16 Turu'nda milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın asistle sahne aldığı karşılaşmada Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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Bayern Münih altyapısından Juventus alt yaş gruplarına katılan ardından da Juventus A Takımı'na yükselen Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 23 maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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İtalyan gazeteciler Federico Targetti ve Cristiano Corbo, Kenan Yıldız'ın bu sezonki performansını, Juventus'taki geleceğini ve İtalya'daki yankıları HT Spor'dan Özer Çak'a yorumladı.
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Federico Targetti (Calciomercato): Del Piero ile kıyaslamak için çok erken
"Kenan Yıldız'ı her zaman çok iyi bulmuşumdur, kaliteli ve iyi bir duruşu var, kariyerinde ilerlemek için ise hiçbir eksiği yok. Belki onu Del Piero ile kıyaslamak için çok erken ama bu fikir hoşuna gitmiş gibi görünüyor ve dikkatini dağıtmadığı sürece biz gazeteciler için bile bu durumu gündemde tutmak sorun değil."
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Federico Targetti (Calciomercato): Kenan ancak başka bir yıldız oyuncu gelirse satılır!
"Eğer Juventus onu satmayı düşünürse, bu sadece taktiksel bir nedenden dolayı olur: Thiago Motta, Koopmeiners'i merkez hücum orta saha oyuncusu olarak görüyor, bu yüzden Kenan Yıldız solda geniş oynuyor. Belki de daha özgür olduğunda daha iyi oynayabilir, bu yüzden Kenan'ı satmak Juve'nin Motta için başka bir kilit oyuncuyu, örneğin Corriere dello Sport'un iddia ettiği gibi Tonali'yi getirmesini sağlarsa, bu uygulanabilir bir senaryo olabilir. Ancak bu Tonali benzeri bir fırsat olmalı, yoksa Yıldız'ı %100 tutardım."
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Federico Targetti (Calciomercato): EURO 2024, Türkiye'yi spot ışıklarının altına koydu!
Bana kalırsa Kenan Yıldız Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine çıkabilir. En iyisi olur mu bilmiyorum ama bazı uluslararası finallerde maçın adamı olduğunu rahatlıkla hayal edebiliyorum ve neden olmasın, Türkiye için bile, Güler, Barış Yılmaz, Çalhanoğlu, Aktürkoğlu gibi isimler varken. Son Euro 2024 Türkiye'yi spot ışıklarının altına koydu.
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Cristiano Corbo (ilbianconero): Kenan şu anda Juventus'un sembolü!
"Kenan şu anda Juventus'un sembolü. Saha içinde ve dışında. Juve onun gelişimini ödüllendirdi ve onu taraftarın idolü haline getirmeye çalışıyor. Juventus taraftarları arasında Yıldız'a karşı büyük bir sevgi var ancak herkes onun ne kadar genç olduğunun farkında, bu yüzden tüm sorunları çözmesi beklenmiyor. Bu zor anda bile taraftarlar için en az suçlu olanlar arasında. Inter'e karşı attığı çalım onu herkesin kalbinde ayrı bir yere koydu!
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Cristiano Corbo (ilbianconero): Kenan'a 10 numarayı vermek Juve için bir riskti!
"Ona 10 numaralı formayı vermek Juventus için bir riskti. Yönetim Kenan'ı tanıyor ve mantalitesine güveniyordu ancak onu Juventus'ta ilk 11'de oynamanın gerektirdiği seviyeye getirmek zaman aldı. Henüz işin başındayız ama Motta ve Juventus için büyük bir memnuniyet olduğunu düşünüyorum. Bugün Yıldız zaten takımın yıldızlarından biri. Ve daha da iyi olabilir. Kariyerinin bu bölümüne yaklaşımındaki hafifliğe büyük saygı duyuyorum, onu Juve'de devamlılık içinde görmek tek kelimeyle muhteşem."
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Cristiano Corbo (ilbianconero): Dünyanın en iyilerinden biri olabilir
"Kenan Yıldız dünyanın en iyilerinden biri olabilir, hepsi de çok genç olan şu anki en iyilerin bir adım altında. Açıkçası onu Yamal'ın bir adım altında görüyorum. Ancak Juventus'ta ne kadar kalabilir bilmiyorum, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin büyülü geceleri için bir isim gibi görünüyor."
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Cristiano Corbo (ilbianconero): Ancak reddedilemeyecek bir teklif gelirse...
"Her gün Yıldız ve transfer piyasası hakkında söylentiler çıkıyor. Juventus'un onu korumak istediğini ve her şeyden önce olası bir satış yapmadan önce beklemek istediğini biliyorum. Amaç maksimize etmek. Bir ya da iki yıl içinde bile Juventus'ta olmazsa şaşırmam, ancak reddedilemeyecek bir teklif gelirse. 80 milyon euro gibi...
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Cristiano Corbo (ilbianconero): Del Piero onu sık sık koruyor!
"Bence Kenan, Juventus taraftarlarının Del Piero hakkındaki düşüncelerine en yakın oyuncu. Yıldız'ın Del Piero'yu idolleştirdiği her zaman biliniyordu. Bu sahte bir hareket değil. Bu bir şov değil. Şahsen ben o sahneyi gördüm ve çok etkilendim. Bana çok samimi bir ilişki gibi geldi ve bu Juventus'u sevenler üzerinde bir etki yaratıyor. Del Piero röportajlarında sık sık onu koruyor ve yeteneğin şımartılması gerektiğini çok iyi biliyor."