Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır!

6 puan bu lig için önemli fark ancak farkın 6'nın üzerine çıkma ihtimali olduğu için Başakşehir maçı çok önemliydi. Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesi son Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarını kaybetmeşti. Hatta gol de atamamıştı ve fazla pozisyona da girememişti. Çıkıştaki Başakşehir'e karşı oynamak oyuncular ve camia için de kolay değildi. Özellikle Ali beyin Başakşehir maçı öncesi konuşmasını izledim. Kısa, net ve öz bir şekilde oyunculara moral konuşmasıydı. İçeriği kısa da olsa çok dolu bir konuşmaydı. Bunun karşılığını gördüm. Mourinho da çok doğru bir şey tespit etmiş; "11'e 10'ken iyi oynamadık" dedi. Aslında futbolun doğrusu bu değil ama maalesef zaman zaman böyle olabiliyor. Yine de maçı çevirmesini bildi. Özellikle sonuç elde edebilecek oyuncular olduğu için de zor gözüken maçı kazanmasını bildi.