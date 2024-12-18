Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Altınları alıp gitti!" 5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor! | Son dakika haberleri

        "Altınları alıp gitti!" 5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!

        Trabzon'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte yaşayan Emre Değirmenci 2 yıl önce evlendiği Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne ile 5 ay evli kaldı. Değirmenci, ağabeyinin evlendiğini söyleyen eşinin ülkesine döndüğünü ve bir daha dönmediğini belirterek, "Boşanma davası açtım ama kendisine ulaşamıyorum. Altınlarımızı da alıp gitti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'da yaşayan Emre Değirmenci’nin (40), 2022 yılında dünyaevine girdiği Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne (33), 5 ay süren evliliğin ardından ülkesine döndü.

        DHA'nın haberine göre Değirmenci, altınlarla ortadan kaybolan eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamadığı için Değirmenci boşanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Değirmenci, “Bu nikah bana ayak bağı oldu" dedi.

        "AĞABEYİMİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORUM' DEDİ, GERİ GELMEDİ"

        Kentte özel sektörde çalışan Emre Değirmenci, 2022 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne ile evlendi. 5 ay süren evliliğin ardından ağabeyinin düğününe gideceğini söyleyerek memleketine giden Bouzaıne, geri dönmedi. Değirmenci, eşinin altınlarla birlikte gittiğini fark edince kandırıldığını anladı. Eşiyle ve ailesiyle irtibat kurmakta sonuç alamayan Emre Değirmenci, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamayınca Değirmenci boşanamadı.

        REKLAM

        "ALTINLAR GİDİNCE KANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

        Konuya ilişkin ilgili bakanlıklardan da yardım talep eden Emre Değirmenci, evliliğinin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti. Değirmenci, “2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus’a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon’a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık. 5 ay sonra memleketinde abisinin düğünü olduğunu söyledi ve gitti. Gittikten biraz zaman geçtikten sonra irtibatımız kesildi. Baktım altınlar da gitmiş. Altınları gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak 2 yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık" dedi.

        "BOŞANMAK İÇİN 15 YILDIR BEKLEYENLER BİLE VAR"

        Hukuk mücadelesi veren Değirmenci, “Dava sürecinde yabancı evliliklerde tebligat gidiyor. Karşı ülke tebligata cevap vermediği sürece, mahkeme görülmüyor. Böylece boşanma gerçekleşmiyor. Bu durumda 15 yıldır bekleyenler bile var. Etrafımda benim gibi mağdurların olduğunu da öğrendim. Hayat devam ediyor sonuçta. Nikahlı yaşamak zor. Biriyle evleneceksen nikahlı olman sıkıntı, mal varlığın varsa o da sıkıntı. Öldüğünde karşı tarafa kalıyor sonuçta onunla nikahlı gözüküyorsun" diye konuştu.

        "2 SENEDİR ÇARESİZ BEKLİYORUM"

        Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, “Psikolojik sıkıntılarım oldu tabii. Süreç zor. Oraya da gittik, şikayetçi olalım derken nerdeyse suçlu duruma düşüyorduk. Aileyle irtibatımız oldu. Annesi ‘Bu iş bitmiştir’ dedi. 3 bin dolar istedi. 'Olan oldu ne yapalım, verelim, kurtulalım’ dedik. Ama bir müddet sonra ailesi de telefonlara bakmadı. Ben de 2 senedir çaresiz bekliyorum. Bu nikah, bana ayak bağı oldu. Hayat devam ediyor. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama boşanamadığım için önüme bakamıyorum. Yetkililerden bu sürece Allah rızası için müdahil olmalarını, bu duruma el atmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa