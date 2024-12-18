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        Haberler Yaşam Kafkas vaşağı, 6 aydır ormanın derinliklerinde zaman geçiriyor

        Kafkas vaşağı, 6 aydır ormanın derinliklerinde zaman geçiriyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisiyle takip edilen Kafkas vaşağı Başak, ormanın derinliklerinde zaman geçirdiği 6 ayda 481 kilometre yürüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:25
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        Vaşak Başak'tan 481 km!
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        KuzeyDoğa Derneği görevlileri, Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği tespit edip korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış'taki yaban hayvanlarına yönelik bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin desteğiyle dernek üyelerince 28 Haziran 2024'te ilçedeki sarıçam ormanlarında yakalanan Kafkas vaşağına uydu vericisi takıldı.

        Başak adı verilen 10 kilogram ağırlığındaki ve 2 yaşındaki dişi vaşağın doğadaki hareketleri ve yaşam alanı adım adım takip ediliyor.

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        GECE AVLANIP GÜNDÜZ GÜVENLİ BÖLGELERDE DİNLENİYOR

        Sarıkamış ormanlarında gece avlanıp gündüz ise insanlardan uzak, güvenli bölgelerde dinlendiği belirlenen vaşağın, 6 ayda 481 kilometre yürüdüğü tespit edildi.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış ormanlarında uzun yıllardır vaşakları takibe aldıklarını, bu zamana kadar 23 vaşağın izini sürdüklerini söyledi.

        Çalışmalarından bahseden Çoban, "Sarıkamış ormanlarının hayaletini (vaşak) uydu vericileriyle uzun yıllardır takip ediyoruz. 2024 yılında da bir vaşağa uydu vericisi takmayı başardık, şu anda takibimiz devam ediyor" dedi.

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        "DİĞER VAŞAKLARDAN FARKLI HAREKET EDİYOR"

        Bu yıl takibe alınan vaşağın diğer vaşaklara göre farklı hareket ettiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

        "Sadece ormanın içinde hareketlerini gerçekleştiriyor. Kışın karın ilk düştüğü andan itibaren biz de takibe başlıyoruz, karda izleri daha rahat bulunuyor. Vaşağın izinden giderek yanında başka birey var mı, yok mu, bunu anlamaya çalışacağız. Vaşaklar Sarıkamış ormanlarında yaşayan en büyük kedi türü, bu ormanlardaki hayatla birlikte vaşaklar da hayat buluyor. Bu ormanlar vaşak için çok korunaklı bir alan, Sarıkamış ormanlarını korumak vaşakları korumak anlamına geliyor."

        Çoban, Sarıkamış ormanlarını terk etmeyen vaşağın 6 ayda 481 kilometre yürüdüğünü söyledi.

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        #Kafkas vaşağı
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