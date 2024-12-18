Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı

Türkiye, Avrupa'ya ihraç ettiği birçok gıda ürününde 'sağlığa zararlı madde' bulunması nedeniyle iade talepleri sürüyor.

16-17 Aralık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 5 adet bildirim yayımlandı.

RASSF sitesinde yayımlanan 725400 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.

Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 62,32 ± 22,44 µg/kg - ppb tespit edildi. Benzer şekilde izin verilen Aflatoksin toplamı - mikotoksinlerin miktarı 10 µg/kg - ppb olması gerekirken 68,51 ± 24,66 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Okratoksin A miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 19,30 µg/kg - ppb, >25 µg/kg - ppb ve 21,92 µg/kg - ppb tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir. Bahsedilen Okratoksin A ise gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.

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