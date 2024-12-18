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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı - Alışveriş Haberleri

        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı

        AB'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan bilgilere göre Türkiye'den Almanya'ya giden Antep fıstığında ve Fransa'ya giden kuru incirlerde "Aflatoksin B1" tespit ederken, İspanya'ya giden kuru incirlerde ise "Okratoksin A" bulundu. Ülkeler duyuruyu ciddi koduyla yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 08:31 Güncelleme: 18.12.2024 - 08:31
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        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
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        Türkiye, Avrupa'ya ihraç ettiği birçok gıda ürününde 'sağlığa zararlı madde' bulunması nedeniyle iade talepleri sürüyor.

        16-17 Aralık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 5 adet bildirim yayımlandı.

        RASSF sitesinde yayımlanan 725400 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.

        Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 62,32 ± 22,44 µg/kg - ppb tespit edildi. Benzer şekilde izin verilen Aflatoksin toplamı - mikotoksinlerin miktarı 10 µg/kg - ppb olması gerekirken 68,51 ± 24,66 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

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        İSPANYA'YA GİDEN KURU İNCİRLERDE "OKRATOKSİN A" FRANSA’YA GİDENLERDE “AFLATOKSİN B1”

        729867, 730035 ve 729991 numaralı İspanya’ya yönelik bildirimlerde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiği belirtildi.

        Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Okratoksin A miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 19,30 µg/kg - ppb, >25 µg/kg - ppb ve 21,92 µg/kg - ppb tespit edildi.

        732843 numaralı Fransa’ya yönelik bildirimlerde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen yine kuru incirlerde "Aflatoksin B1" tespit edildiği belirtildi.

        Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6,0 µg/kg - ppb olması gerekirken 9,0±2,8 µg/kg - ppb tespit edildi.

        Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir. Bahsedilen Okratoksin A ise gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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