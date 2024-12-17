Rusya sabaha İgor Kirillov suikasti ile uyandı. Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, bir binadan ayrıldığı sırada binanın yanında bulunan scooter'ın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Düzenlenen suikastı Ukrayna üstlenirken Rusya tarafından intikam söylemleri yükselmeye başladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, "Suikast emrini verenlerin yok edilmesi için bütün yöntemlerin kullanması gerekiyor" diyerek Ukrayna Devlet Yetkililerini hedef aldı.

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Medvedev "Rus taarruzunu durdurmak ve ulusumuzu yıldırmak amacıyla yapılan bu tip saldırılar başarısız olmaya mahkumdur. Banderit Nazilerini ve özellikle de üst düzey liderlerini belli cezalar bekliyor." dedi. Medvedev'in kullandığı Banderit kelimesi ise aşırı sağcı ukraynalı milliyetçi bir grubu işaret ediyor. Grup ise ismini Ukraynalı aşırı sağcı Stephan Bandera'dan almaktadır.

Medvedev konuşmasını "Banderit rejimi kendisini bu tip saldırılarla ayakta tutmaya ve Batılı patronlarına mesaj vermek amacıyla düzenliyor." diyerek tamamladı.