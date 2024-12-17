Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        41
        Fenerbahçe
        FB
        35
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

        Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ı hedef alan flaş bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın yaptığı "TFF ile düşmanız" açıklamasına göndermede bulunan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor mücadelesinin hakem kararlarına yer vererek, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ı hedef alan flaş bir açıklama yaptı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”

        16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

        -Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

        -88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!

        -Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

        -Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

        -Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

        -Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

        -Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

        Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

        “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle

        Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Habertürk Anasayfa