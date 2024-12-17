Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serie A ekibinin sarı-lacivertlilerin yıldız ismini, Athletic Bilbao maçında canlı izlediği ortaya çıktı.
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
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Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.
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Bu doğrultuda İtalyan basınından F.Bahçe'nin yıldızı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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FIORENTINA SZYMANSKI'YI İSTİYOR
Tutto Mercato Web'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için devreye girmiş durumda...
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İtalyan kulübünün, çok yönlülüğüyle ön plana çıkan 25 yaşındaki yıldız için Ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi.
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Çizme temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçta oyuncuyu canlı izlediği aktarıldı.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu ayrılığa devre arasında izin vermeyeceği ve yönetimin yaza kadar takımda tutmayı planladığı haberin detaylarında yer aldı.
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Szymanski bu sezon 25 maçta 1.890 dakika süre aldı ve 2 gol - 5 asistlik performans gösterdi.
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Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olarak gözüken 25 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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