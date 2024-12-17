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        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız

        Türkiye'nin, "Satın Alma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 72 olarak tespit edildi. Bu değer, AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:28
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        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
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        Türkiye'nin, "Satın Alma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 72 olarak tespit edildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

        SGP ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

        Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ilan SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 72 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı.

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        Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülkeyi (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsadı.

        Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 237 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 36 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek olarak belirlendi. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 137 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise yüzde 64 altında değere sahip oldu.

        TÜRKİYE'NİN FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 84 OLARAK BELİRLENDİ

        Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

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        Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 84 oldu ve AB ortalamasının yüzde 16 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 136 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 41 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

        AB'DE 100 EUROLUK SEPET TÜRKİYE'DE 39 EUROYA DOLUYOR

        Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

        Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2023 yılı sonuçlarına göre 39 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 39 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

        Öte yandan, Eurostat tarafından yayımlanan veriler, bu kurum ve OECD tarafından ortaklaşa yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında hesaplanıyor.

        Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2023 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

        2023
        Lüksemburg 237
        İrlanda 213
        Norveç 171
        İsviçre 154
        İzlanda 135
        Hollanda 133
        Danimarka 125
        Avusturya 120
        Belçika 118
        Almanya 116
        İsveç 114
        Malta 107
        Finlandiya 105
        euro Bölgesi (20) 104
        Avrupa Birliği 100
        Fransa 99
        İtalya 98
        Güney Kıbrıs 97
        Slovenya 92
        İspanya 91
        Çekya 90
        Litvanya 87
        Portekiz 81
        Estonya 80
        Romanya 78
        Polonya 77
        Macaristan 77
        Hırvatistan 76
        Slovakya 74
        Türkiye 72
        Letonya 70
        Yunanistan 69
        Bulgaristan 64
        Karadağ 51
        Sırbistan 49
        Kuzey Makedonya 41
        Bosna-Hersek 36
        Arnavutluk 36
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