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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: ÖZEL | Ankara’da nitelikli dolandırıcılık operasyonu! 103 kişi gözaltına alındı! 250 milyon lira zarara uğratıldı - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık operasyonu! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar

        Ankara'da düzenlenen operasyonlarda yurt dışı eğitim müşavirlikleri tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran çete çökertildi. Operasyon kapsamında 149 kişi için gözaltı kararı verilirken, 103 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 250 milyon liralık zarar tespit edildi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 17.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:10
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        Ankara'da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
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        Ankara polisi önemli bir dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredisi aldığı tespit edilen 149 kişiden 103'ü Ankara merkezli 17 ildeki operasyonla gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin hazırladıkları sahte evraklarla kurumu 250 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine, soruşturmayı başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu soruşturma kapsamında Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

        DOLANDIRICILIK TESPİT EDİLDİ

        Elde edilen bilgilere göre yurt dışı eğitim müşavirlikleri tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran bir çeteden bahsediliyordu. Bunun üzerine şüphelilerle ilgili soruşturma genişletildi. Araştırmada şüphelilerin Almanya, İsviçre ve İzlanda ülkelerinde faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg-Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyormuş gibi kredi desteği aldığı belirlendi.

        149 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI

        Bu kapsamda, bir kısmı lisans mezunu dahi olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonla 103 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

        250 MİLYON ZARARA UĞRATILDI

        Yapılan çalışmalarda 149 şahsın Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumundan usulsüz kredi aldıkları tespit edildi. Kredi alan bu kişilerle ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bu zamana kadar yurt dışına çıkmadıkları, hatta bazılarının ilkokul mezunu bile olmadığı tespit edilmiştir. İncelemelerde şüphelilerin hazırladıkları sahte evraklar üzerinden kurumu 250 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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