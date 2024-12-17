Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?

"SARI KART DOĞRU MU?"

Serdar Saatçı'nın Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmesi doğru mu?

Bahattin Duran: Hakeme sarı kartı gösterirken dikkatli bakalım. Hakem, Serdar'a sarı kartı gösterdikten eliyle işaret ediyor, orada da yaptın uyardım diyor. Farkındalık dedik. Bu çok güzel, hakemlikte işte uyarı özel uyarı olur, genel uyarı olur, sarı kart tam oturur. Gösterdiğiniz sarı kartın da oturması lazım. Sarı kartlık faul değil. Oturmadı bence.

Deniz Çoban: Faul var mı burada! Faulü ararsanız zor bulursunuz. Bir oyuncu sahanın herhangi bir yerinde uyarı da almış olsa, 4 tane faul de yapmış olsa, bunu hakem faul olarak değerlendirirse hiçbir şeye sokamaz. Hiçbir şekilde bu sarı kart olmaz. Bu 5. faulü olsa bile oturmaz sarı karta.

Bülent Yıldırım: Bu sarı kart olmaz. Sadece faul yeterli.