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        Haberler Dünya Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddiası | Dış Haberler

        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddiası

        CNN'nin ABD'li yetkililer ile bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı öne sürüldü. CNN'e konuşan kaynaklar, Rus güçleri ile Rusya'ya ait askeri teçhizatların, Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başlandığını ancak bunun kalıcılığının sorgulandığını aktardı. Yetkililer, Rus güçlerinin, Doğu Akdeniz ülkesi Suriye'den, Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya deniz kuvvetlerini taşımaya başladığını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:29
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        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başladığı iddiası
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        Rusya'nın, Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddia edildi.

        CNN'nin ABD'li yetkililer ile bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Hmeimim hava ve Tartus deniz üslerinin gündemde olduğu belirtildi.

        Tartus'un jeopolitik önemini vurgulayan yetkililer, Libya'da bir liman olmaksızın Suriye'den çıkılmasının Rusları zor durumda bırakabileceğini savundu.

        Yetkililer, böyle bir durumda Rusların, "NATO'nun güney kanadında güçlerini yansıtacak bir Akdeniz limanı olmadan kalacağını" ileri sürdü.

        Rus güçleri ile Rusya'ya ait askeri teçhizatların, Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başlandığını ancak bunun kalıcılığının sorgulandığını aktaran yetkililer, Rus güçlerinin, Doğu Akdeniz ülkesi Suriye'den, Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya deniz kuvvetlerini taşımaya başladığını kaydetti.

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        HAVA ÜSSÜNDE UÇAKLARIN YÜKLEMEYE HAZIRLANDIĞI GÖRÜLDÜ

        Maxar kaynaklı 13 Aralık tarihli uydu görüntülerinde, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere uçakları yüklemeye hazırladığı görülmüştü.

        Hmeimim hava üssünde bulunan iki AN-124 ağır askeri nakliye uçağının burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır oldukları belirlenmişti.

        Ulusal basında, bir Ka-52 saldırı helikopterinin demonte edilerek nakliyeye ve S-400 hava savunma biriminin parçalarının paketlenmeye hazırlandığı aktarılmıştı.

        PESKOV VE BLINKEN'IN SON MESAJLARI

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen haftaki basın toplantısında, Rusya'nın Şam'daki isyancılarla temas halinde olduğunu söylemişti.

        Peskov, "Durumu sahada kontrol edenlerle temas halinde olmalıyız çünkü orada tesislerimiz ve personelimiz var" demişti.

        CNN'nin haberinde, Rusya'nın Hmeimim hava ve Tartus deniz üslerinde kalabilme ihtimaline yönelik HTŞ ile "müzakere ihtimalini" sorguladığı vurgulandı.

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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hafta sonu açıklamasında, Rusya'nın Suriye'den çekilmesi hakkında yorum yapamayacağını söylemişti.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

        Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

        Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

        Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

        Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

        Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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        #rusya
        #Suriye
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