Mustafa Denizli: Harika bir maç seyrettirdiler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.

Türk futbol dünyasının duayen isimlerinde Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Galatasaray - Trabzonspor ve Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

Uzun süredir ilk kez bu kadar etkili bir oyun oynadı. Bundan önceki maçlarda böyle etkili değildi. Gerçekten etkili ve akıllı bir futbolcu ama takım böyleyken tek başına çok etkin olması mümkün değildi.

📺 Köşe Vuruşu



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🎙️ Mustafa Denizli: Uzun süredir ilk kez bu kadar etkili bir oyun oynadı. Gerçekten etkili ve akıllı bir futbolcu. pic.twitter.com/q0UX5pytQN — HT Spor (@HTSpor) December 16, 2024

Futbolseverlere harika bir maç izlettirdiler. Trabzonspor maçı kazanabilirdi, Galatasaray da daha farklı kazanabilirdi. Sadece Galatasaraylılar maçın bitmesini istemiştir. Son saniye golü inanılmaz bir yıkımdır. Trabzonspor, bu sezon kendi adına en iyi maçını oynadı. Galatasaray da çok iyi bir performans sergiledi. Futbolseverler inanılmaz bir keyif aldı.