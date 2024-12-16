Mustafa Denizli: Harika bir maç seyrettirdiler
Türk futbolunun efsane isimlerinde Mustafa Denizli, Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği mücadeleyi ve Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmayı HT Spor ekranlarında değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.
Türk futbol dünyasının duayen isimlerinde Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Galatasaray - Trabzonspor ve Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.
İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:
Uzun süredir ilk kez bu kadar etkili bir oyun oynadı. Bundan önceki maçlarda böyle etkili değildi. Gerçekten etkili ve akıllı bir futbolcu ama takım böyleyken tek başına çok etkin olması mümkün değildi.
Futbolseverlere harika bir maç izlettirdiler. Trabzonspor maçı kazanabilirdi, Galatasaray da daha farklı kazanabilirdi. Sadece Galatasaraylılar maçın bitmesini istemiştir. Son saniye golü inanılmaz bir yıkımdır. Trabzonspor, bu sezon kendi adına en iyi maçını oynadı. Galatasaray da çok iyi bir performans sergiledi. Futbolseverler inanılmaz bir keyif aldı.
İlk yarıdaki oyuna ve skora baktığımızda, Yunus Akgün'den iki üst düzey hareket gördük: bir vuruş ve bir pas kalitesi. Sonucu etkileyen aksiyonlarda başrolü oynadı.
Geçen haftaki darbe, düşünüldüğü gibi bir şey olsa Barış Alper Yılmaz'a çok büyük hasar verirdi. Dolayısıyla, anlık ve kısa süreli hissettiği çok yüksek derecedeki ağrıdan ötürü böyle bir durum yaşandı. Ciddi bir sakatlığı olsa 5-6 gün sonra sahaya çıkıp bu mücadeleyi ortaya koyamaz ama kartın rengi tartışılmaz.