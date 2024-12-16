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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK borcu olan 6 belediyeye haciz - İş-Yaşam Haberleri

        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz

        SGK borcu olan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:29
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        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlattığı bildirildi. En borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 milyar TL’lik haciz işlemi başlatıldığı kaydedildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili şu açıklama geldi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hacizle ilgili şu açıklamayı yaptı:

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        "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

        Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

        •Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

        •Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

        •Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

        •Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

        •Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

        •Anket A.Ş.: 107 bin TL

        2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler.

        Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."

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