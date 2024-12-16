SGK borcu olan 6 belediyeye haciz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlattığı bildirildi. En borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 milyar TL’lik haciz işlemi başlatıldığı kaydedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir. — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) December 16, 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hacizle ilgili şu açıklamayı yaptı: REKLAM "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

•Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL •Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL •Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL •Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL •Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL •Anket A.Ş.: 107 bin TL 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler.

Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz." Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.



Haciz uygulanan… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 16, 2024