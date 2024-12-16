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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantı sona erdi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:46
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        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
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        Milyonlarca asgari ücretliyle birlikte tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret tespit çalışmalarında ikinci toplantı sona erdi.

        Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli" dedi.

        Sözlerinin devamında Ağar şöyle konuştu:

        "Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler. Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum. 3. toplantı öncesi bir rakamın belirlenmesini yine bekliyoruz. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyorlar. Biz rakam açıklayınca bunun altında kalırız. Biz para veren taraf değiliz."

        İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

        Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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        Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.

        İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

        Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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