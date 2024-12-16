Borsanın daha yüksek seviyeleri görmesi için faizin inmesi olmazsa olmaz şart

Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan Yapı Kredi Yatırım Hisse Senetleri Araştırma Müdürü Görkem Göker, borsadaki pozitif seyrin yıl sonuna kadar devam edebileceğini kaydederek, şunları söyledi: "Ancak bu sürecin uzaması için enflasyon ve faizin seyri önemli. Şu anda çok ciddi pozitif reel faiz dönemindeyiz. Bu kadar yüksek faiz döneminin hisse fiyatları açısından zorlayıcı bir durum olduğunu kabul etmemiz lazım. Kalıcı ve anlamlı yükselişlerin olması daha üst seviyelerin tecrübe edilebilmesi için reel faizin aşağı gelmesi olmazsa olmaz bir şart."

REKLAM advertisement1 SURİYE ANA NEDEN Piyasaları etkileyen ana sebebin Suriye'deki gelişmeler olduğunu ifade eden Göker, özellikle taş toprak endeksinin geçen haftaki hareketini örnek göstererek bunu da anlaşılır bulduklarını belirterek, "Çünkü beklentiler çok güçlü. Piyasa Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türk inşaat şirketlerinin ön planda olacağını düşünüyor. Ancak bunun ne kadar kalıcı olacağı finansallara yansımasının olup olmayacağını zaman içinde göreceğiz" dedi.

Cari denge rakamının iyi gelmiş olmasının da piyasayı olumlu etkilediğini anlatan Göker, "ECB'nin faiz indirimi ihracat kanalında Avrupa'ya ciddi bağımlı olduğumuz için önemli. Ekonomik faaliyeti artırması beklenen bu karar tabi ki orta ve uzun vadede olumlu etki yapacaktır" diye konuştu.