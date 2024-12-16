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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsanın daha yüksek seviyeleri görmesi için faizin inmesi olmazsa olmaz şart - İş-Yaşam Haberleri

        Borsanın daha yüksek seviyeleri görmesi için faizin inmesi olmazsa olmaz şart

        Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan Yapı Kredi Yatırım Hisse Senetleri Araştırma Müdürü Görkem Göker, borsadaki pozitif seyrin yıl sonuna kadar devam edebileceğini kaydederek, şunları söyledi: "Ancak bu sürecin uzaması için enflasyon ve faizin seyri önemli. Şu anda çok ciddi pozitif reel faiz dönemindeyiz. Bu kadar yüksek faiz döneminin hisse fiyatları açısından zorlayıcı bir durum olduğunu kabul etmemiz lazım. Kalıcı ve anlamlı yükselişlerin olması daha üst seviyelerin tecrübe edilebilmesi için reel faizin aşağı gelmesi olmazsa olmaz bir şart."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:03
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        Faizin aşağı gelmesi şart
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        Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan Yapı Kredi Yatırım Hisse Senetleri Araştırma Müdürü Görkem Göker, borsadaki pozitif seyrin yıl sonuna kadar devam edebileceğini kaydederek, şunları söyledi: "Ancak bu sürecin uzaması için enflasyon ve faizin seyri önemli. Şu anda çok ciddi pozitif reel faiz dönemindeyiz. Bu kadar yüksek faiz döneminin hisse fiyatları açısından zorlayıcı bir durum olduğunu kabul etmemiz lazım. Kalıcı ve anlamlı yükselişlerin olması daha üst seviyelerin tecrübe edilebilmesi için reel faizin aşağı gelmesi olmazsa olmaz bir şart."

        SURİYE ANA NEDEN

        Piyasaları etkileyen ana sebebin Suriye'deki gelişmeler olduğunu ifade eden Göker, özellikle taş toprak endeksinin geçen haftaki hareketini örnek göstererek bunu da anlaşılır bulduklarını belirterek, "Çünkü beklentiler çok güçlü. Piyasa Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türk inşaat şirketlerinin ön planda olacağını düşünüyor. Ancak bunun ne kadar kalıcı olacağı finansallara yansımasının olup olmayacağını zaman içinde göreceğiz" dedi.

        Cari denge rakamının iyi gelmiş olmasının da piyasayı olumlu etkilediğini anlatan Göker, "ECB'nin faiz indirimi ihracat kanalında Avrupa'ya ciddi bağımlı olduğumuz için önemli. Ekonomik faaliyeti artırması beklenen bu karar tabi ki orta ve uzun vadede olumlu etki yapacaktır" diye konuştu.

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