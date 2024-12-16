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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bukele açıkladı: Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı

        El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin Bitcoin yatırımlarından bugüne kadar toplam 362.2 milyon dolar kâr ettiğini açıkladı. Ülkenin elde ettiği k3ar son 11 günde 28.6 milyon dolar arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:27
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        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
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        Bitcoin 106 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesini görürken El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin kripto para kazancını yeniden paylaştı.

        Bitcoin'den yeni rekor
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        Buna göre El Salvador'un resmi rezervlerinde bulunan Bitcoin'lerden elde ettiği toplam kâr 362 milyon 224 bin dolara ulaştı. Ülkenin bu yatırımından elde ettiği kârın oranı yüzde 133.95'i buldu. Toplam Bitcoin rezervlerinin değeri ise 632 milyon 648 bin dolara ulaştı.

        11 GÜNDE 28.6 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

        Bukele son olarak 5 Aralık'ta yaptığı paylaşımda Bitcoin yatırımlarından toplam kârlarının 333 milyon 597 bin dolar olduğunu açıklamıştı. Yani 11 günde ülkenin elde ettiği kâr yaklaşık 28.6 milyon dolar oldu. Bu; kârını söz konusu 11 günde her gün ortalama 2.6 milyon dolar artırdığı anlamına geliyor.

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        2021'DE ALIMLARA BAŞLADI

        El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.

        El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Kasım 2021'de 66 bin doları görmesinin ardından ise hızlı bir değer kaybı yaşandı. Aralık 2022'ye geldiğimizde Bitcoin 17 bin doların altına gerilemişti.

        Dolayısıyla 2022 sonuna gelindiğinde El Salvador kripto yatırımlarından önemli bir zarar etmişti. Bu dönemde Bukele sert eleştirilerin hedefine yerleşse de kararının arkasında durarak Bitcoin satmayı reddetti.

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