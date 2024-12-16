Bitcoin 106 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesini görürken El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin kripto para kazancını yeniden paylaştı.

Buna göre El Salvador'un resmi rezervlerinde bulunan Bitcoin'lerden elde ettiği toplam kâr 362 milyon 224 bin dolara ulaştı. Ülkenin bu yatırımından elde ettiği kârın oranı yüzde 133.95'i buldu. Toplam Bitcoin rezervlerinin değeri ise 632 milyon 648 bin dolara ulaştı.

11 GÜNDE 28.6 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Bukele son olarak 5 Aralık'ta yaptığı paylaşımda Bitcoin yatırımlarından toplam kârlarının 333 milyon 597 bin dolar olduğunu açıklamıştı. Yani 11 günde ülkenin elde ettiği kâr yaklaşık 28.6 milyon dolar oldu. Bu; kârını söz konusu 11 günde her gün ortalama 2.6 milyon dolar artırdığı anlamına geliyor.

REKLAM

2021'DE ALIMLARA BAŞLADI

El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.