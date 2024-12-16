Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta evindeki derbide Fenerbahçe'yi deviren siyah-beyazlılar, ligde son sırada yer alan rakibini de mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını merak ediyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...
- 1
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
- 2
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
- 3
Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.
-
- 4
Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.
- 5
Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.
- 6
KARA KARTAL YILDIZLARDAN YOKSUN
Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
-
- 7
Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.
- 8
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kafrt sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.
- 9
Mert Günok
-
- 10
Svensson
- 11
Tayyip Talha
- 12
Emirhan
-
- 13
Masuaku
- 14
Al Musrati
- 15
Salih
-
- 16
Chamberlain
- 17
Rafa Silva
- 18
Muçi
-
- 19
Semih Kılıçsoy