Spor yazarları Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyetini değerlendirdi

"EN-NESYRI YEDEK BEKLETİLMEMELİ"

Ömer Üründül: "Sezon başından beri vurguluyorum. En-Nesyri, yedek bekletilecek bir santrfor değil. Tabi ki En-Nesyri, gecenin yıldızı oldu. Fred'teki fiziksel düşüş devam ediyor. Dün en beğendiğim oyunculardan biri de yavaş yavaş form grafiği yükselen Kostic'ti. Amrabat çok güçlü değil fakat deneyimi ile işi idare ediyor. En çok koşan -bal yapmasa da- Szymanski'ydi. F.Bahçe, Livakovic boşta olmak üzere 3 sakat verdi. Üstelik de kısa süreli olmayacağa benziyor. Önemli bir sıkıntı da F.Bahçe'nin işi idare edecek yeterlilikte bir yedek kalecisinin olmayışı dün iyice belgelendi. Mourinho'nun bitime 15 dakika kala rakip 10 kişiyken 5 hakkını tamamlaması da mantıkla bağdaşmıyor." [Sabah]