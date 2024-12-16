İzmir'de kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı | Son dakika haberleri

İzmir'de kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı | Son dakika haberleri

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet yandı.

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AA'da yer alan habere göre ilçede park halindeki C.K'ye ait otomobil, iki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçlardaki alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, araçların kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü. Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.