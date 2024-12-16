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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı | Son dakika haberleri

        İzmir'de kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı

        İzmir'de bir kişiye ait bir otomobil ile iki motosikletin kundaklandığı iddia edildi. Olayda alevlerin içerisinde kalan araç ve motosikletler kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:50
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        Kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet yandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede park halindeki C.K'ye ait otomobil, iki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçlardaki alevlere müdahale etti.

        Kısa sürede söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, araçların kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü.

        Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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        #İzmir
        #haberler
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