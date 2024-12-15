CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan küçük bir çocuk babası için CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan bir istekte bulundu. "Babamı zabıta yapar mısın" diye soran küçük çocuk, kameraların önünde izleyenleri utandıran bir yanıt aldı. Söz konusu diyaloğu izleyenler tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Başkan Özarslan ve çocuğun babası da tepkilerin ardından açıklama yaptı
Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında küçük bir çocuk ile diyaloğu izleyenleri utandırdı.
Babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuk, Özarslan'a, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu. Özarslan ise çocuğa babasının yaşını sordu. Çocuk, "34 yaşında" diye cevap verdi.
ÇOCUĞA "RÜŞVET" SORUSU
Özarslan, babasının yanında duran küçük çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?" diye sordu. Çocuk ise Özarslan'ın sorusu karşısında sessiz kaldı.
Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine ısrarını sürdüren Özarslan, bu defa çocuğa, gülerek "Baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu diyalog, tepki topladı. En sert tepkiyi gösteren isimlerden biri deneyimli gazeteci Uğur Dündar oldu. Dündar, "Ben sana belediye başkanı olamazsın demedim!.. Ey Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan!
Küçücük bir çocuğa -babası iş istedi diye- babasının ve kameraların önünde bunlar sorulur mu?.. Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?" diye yazdı.
ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önceden tanıdığı ve Uzman Çavuş olduğunu söylediği vatandaş ve çocuk ile ilgili "Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır" dedi.
Böyle bir konuyla gündeme gelmekten üzüntü duyduğunu ifade eden Özarslan, "Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum" dedi.
BABASI VİDEO YAYINLADI
Öte yandan söz konusu videodaki çocuğun babası da bir paylaşımda bulunarak videonun bir bölümünün yayınlandığını, Belediye Başkanı’nın niyetinin tepkilerde dile getirildiği gibi olmadığını söyledi.