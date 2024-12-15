CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı

Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında küçük bir çocuk ile diyaloğu izleyenleri utandırdı.

Babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuk, Özarslan'a, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu. Özarslan ise çocuğa babasının yaşını sordu. Çocuk, "34 yaşında" diye cevap verdi.

Özarslan, babasının yanında duran küçük çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?" diye sordu. Çocuk ise Özarslan'ın sorusu karşısında sessiz kaldı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu diyalog, tepki topladı. En sert tepkiyi gösteren isimlerden biri deneyimli gazeteci Uğur Dündar oldu. Dündar, "Ben sana belediye başkanı olamazsın demedim!.. Ey Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan!

Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine ısrarını sürdüren Özarslan, bu defa çocuğa, gülerek "Baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.

Küçücük bir çocuğa -babası iş istedi diye- babasının ve kameraların önünde bunlar sorulur mu?.. Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?" diye yazdı.

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BASIN AÇIKLAMASI



Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz halk gününde, daha önceden tanıdığım Uzman Çavuş olan bir vatandaşımız ve çocuğu ile görüşmem sırasında yaşanan diyalog hakkında;



- Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı… https://t.co/hlfyETHEHT — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) December 15, 2024

ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önceden tanıdığı ve Uzman Çavuş olduğunu söylediği vatandaş ve çocuk ile ilgili "Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır" dedi.