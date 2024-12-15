Mustafa Denizli: En-Nesyri, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Türk futbol dünyasının duayen isimlerinde Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.

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İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

Youssef En-Nesyri oyuna girinceye kadar, maçın kahramanı bana göre Kostic'ti. En-Nesyri girince oyunun sonucu değişti. O yüzden ikisi arasında bir seçim yapılabilir. Fakat En-Nesyri, Fenerbahçe'yi yarıştı tuttu.

📺 Köşe Vuruşu



🟡🔵 Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin oldu.

🎙️ Mustafa Denizli için maçın kahramanı Youssef En-Nesyri🦹‍♂️ pic.twitter.com/4BAoQLq0yT — HT Spor (@HTSpor) December 15, 2024 Başakşehir'in son haftalarda grafiksel olarak çıkışa geçmiş olması, Fenerbahçe'nin ise sorunlu bir dönem yaşaması dikkat çekici. Bu, futbolcular açısından kolay bir durum değil. Başakşehir için şartlar her bakımdan daha elverişliydi. Fenerbahçeli futbolcuların, son maçı kaybettikleri ve zaman zaman protestolarla karşılaştıkları sahada çıkıp top oynamaları hiç de kolay bir durum değil. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin çok tecrübeli bir kadrosu var.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Başakşehir'in son haftalarda grafiksel olarak çıkışa geçmiş olması, Fenerbahçe'nin ise sorunlu bir dönem yaşaması dikkat çekici. Bu, futbolcular açısından kolay bir durum değil. Başakşehir için şartlar her bakımdan daha elverişliydi.… pic.twitter.com/QU1K9BLcDw — HT Spor (@HTSpor) December 15, 2024 Futbol izleyen herkesin hem futbolcularla hem de futbolla ilgili bir görüşü vardır. İnsanlar, bu görüşlere sahip oldukları ve bu sayede konuşabildikleri için futbolu seviyor. Herkesin bir fikri var; önemli olan fikirlerin aynı olması değil. 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Futbol izleyen herkesin hem futbolcularla hem de futbolla ilgili bir görüşü vardır. İnsanlar, bu görüşlere sahip oldukları ve bu sayede konuşabildikleri için futbolu seviyor. Herkesin bir fikri var; önemli olan fikirlerin aynı olması değil.⚽️ pic.twitter.com/eU6ZUAuDL4 — HT Spor (@HTSpor) December 15, 2024