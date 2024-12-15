Konya'da hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker (20), trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA'nın haberine göre Karatay ilçesinde aldığı müşteriyi taksiyle gideceği yere götürmek için yola çıkan Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı.

REKLAM ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDILAR Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi’ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker'e saldırıp, bıçakladı. Kanlar içinde kalan Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI ÇIKARTIYORMUŞ Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker'in, hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı belirlendi. ÇOCUK YAŞTA BABASINI KAYBETMİŞTİ Aslen Karamanlı olan Peker'in, çocuk yaşta babasını kaybettiği, Konya'da bir yurtta kaldığı öğrenildi. Eren Peker'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ AA'da yer alan habere göre ailenin tek çocuğu olan Peker'in, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu, derslerinden kalan zamanlarda taksicilik yaptığı öğrenildi. Konya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Peker'in cenazesi, Karaman'da Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Peker'in cenazesi, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.