Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu? Reflüden diş beyazlatmaya karbonatın şaşırtıcı faydalarını keşfedin!

Karbonat, mutfaktan sağlığa, temizlikten cilt bakımına kadar hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Peki, karbonatın gerçekten bu kadar mucizevi etkileri var mı, yoksa bazıları şehir efsanesinden mi ibaret? İşte Diyetisyen Begüm Bengi'nin uzman görüşleriyle karbonatın kullanım alanları ve sağlığımıza etkileri...

1- Öncelikle karbonat nedir? Karbonat ile İngiliz karbonatı arasında bir fark mı?

REKLAM advertisement1

Sodyum karbonat (Na2CO3) halk arasında çamaşır sodası olarak da bilinmektedir. Bu kimyasal bileşik bazik bir tuzdur ve suda çözünebilen bir yapıya sahiptir. Suyun yumuşatılmasına, sabunun köpürmesine yardımcı olurmaktadır ve kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Sodyum bikarbonat (NaHCO₃) yani İngiliz karbonatı ise halk arasında kabartma tozu olarak da bilinmektedir. İngiliz karbonatı normal karbonata göre daha fazla alkali özellik göstermektedir. İngiliz karbonatının normal karbonattan farkı kek, hamur işi gibi yiyeceklerde kullanılmasıdır. REKLAM 2- Karbonatın sağlıkta birçok şeye iyi geldiği belirtiliyor ve sıklıkla gündeme getiriliyor... Karbonatın faydaları nelerdir? Sodyum bikarbonat (İngiliz karbonatı), asit-baz dengesinin düzenlenmesine yardımcı olarak mide asidini nötralize etmektedir. Reflüsü olan ve mide ekşimesi yaşan bireylerin rahatsızlıklarını geçici olarak rahatlatmada etkilidir.

Yemek sonrası karında oluşan gaz ve şişkinlik şikayetlerine geçici olsa da iyi gelmektedir. Ilımlı miktrada tüketimi vücudun asit-baz dengesinin korunmasına destek olarak böbrek fonksiyonlarını desteklemektedir ve böbreklerdeki yükün azalmasına yardımcı olmaktadır. Vücuttan zararlı maddelerin atılmasına katkıda bulunmaktadır. Detoksifikasyon etkisi ile bağırsak sağlığına katkıda bulunmaktadır.

Ağız içi pH'ı nötralizasyonunda etkilidir. Diş çürükleri ve ağız kokusuna yol açan bakterilerin gelişmesini azaltmaktadır. Diş macunu olarak kullanımında ise dişleri beyazlatma ve plak gelişimini önleme etkisi görülmektedir. Ciltteki pH dengesinin düzenlenmesini desteklemektedir. Sedef, egzema, güneş yanığı gibi cilt sorunlarının semptomlarının azaltılmasında etkilidir. İdrar pH’ın yükselterek, bazı bakteri türlerinin çoğalmasına ve üriner sistem enfeksiyonlarının engellemesine destek olmaktadır. İngiliz karbonatı mutlaka doktora danışılarak tüketilmelidir.

REKLAM 3- Karbonatı suda çözmenin, dünya genelindeki en eski ve en çok kullanılan tedavilerden biri olduğu kaydediliyor ve şunlar söyleniyor: Suyun alkali seviyesine gelmesini sağlayarak vücudu toksinlerden temizler. Mide asidini nötralize etme özelliği vardır. Yemeklerden sonra ortaya çıkan gaz problemine karşı içilmesi önerilir. Hazımsızlığın doğal ilacıdır. Bu bilgiler doğru mu ve karbonatlı su nasıl yapılıp içilmeli ki bu faydalar sağlansın... Belirttiğiniz etkiler İngiliz karbonatının sağlık üzerindeki olumlu etkileri arasında yer almaktadır. Ancak bazı tıbbi durumlarda olumsuz semptomların engellenmesi için tek başına İngiliz karbonatı ile yeterli olmamaktadır. Medikal bir tedavi başlanması gerekebilir. Bu nedenle doktorunuzun tavsiyelerini dikkate almalısınız. İngiliz karbonatı, bir bardak ılık suya bir çay kaşığı eklenip karıştırılarak yemeklerden 1-2 saat önce veya sonra tüketilmelidir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde bir kez bu karışımı tüketebilirsiniz.

4- Karbonatlı su zayıflamaya yardımcı mı, nasıl? Sodyum bikarbonatlı suyun zayıflama üzerinde mucizevi bir etkisi yoktur. Zayıflama, vücutta kalori açığı yakalandığı zaman gerçekleşebilir. Bireyler düzenli ve dengeli beslenerek, egzersizi yaşamlarının bir parçası haline getirerek zayıflamayı amaçlamalıdır. Hiçbir karışım ve besin tek başına zayıflamaya yardımcı olmamaktadır. 5- Karbonatlı suyun faydalarına bakıldığında insanlar bunun "mide yanmasına" da iyi geldiğini savunuyor. Böyle bir etkisi de var mı yoksa şehir efsanesi mi? Sodyum bikarbonat, midenin asit-baz dengesinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Reflüsü olan, mide ekşimesi yaşan bireylerin rahatsızlıklarını geçici olarak rahatlatmaktadır. Tedavi yöntemi değildir. Şiddetli mide ağrıları için medikal bir tedavi gerekebilir. Mutlaka doktora danışılmalıdır.

6- Doğal bir ağrı kesici olduğu söyleniyor, doğru mu? İngiliz karbonatının doğal ağrı kesici özelliği vardır. Mide ağrılarını ve romatizmal hastalıklarda eklem ağrılarını hafifletebilmektedir. Ancak bu etkiyi geçiçi olarak göstermektedir, şiddetli ağrılarda yeterli olamayacaktır. Medikal bir tedavi gerekebilir. 7- Karbonatla ilgili yapılan yanlışlar nelerdir, kullanımına yönelik öneri ve uyarılarınız nelerdir? Yüksek miktarda sodyum bikarbonat tüketimi, sodyum ve potasyum seviyelerinde dengesizliklere yol açarak vücuttaki elektrolit dengesini bozmaktadır. Sodyum bikarbonat, yüksek sodyum içeriği nedeniyle tansiyon artışına neden olur. Bu nedenle özellikle hipertansiyonu olan hastalar içim risk yaratabilmektedir.

Toksik miktarda kullanımı alkali toksisitesine yol açarak mide bulantısı, kusma, ellerde ve ayaklarda titreme gibi olumsuz etkiler göstermektedir. Böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı miktarda tüketimi böbrekler üzerinde ekstra yük oluşmasına neden olmaktadır. Yüksek doz kullanımının vücuda olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Hipertansiyonu, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, gastrik distansiyonu ve alkaloz riski olanlar hastalar İngiliz karbonatı tüketmemelidir.