'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, 61 yaşında hayata veda etti. Karataş'ın kızı Eylem Boran, üzüntüsünü "Babam, beni bırakıp gitti" sözleriyle dile getirdi.

REKLAM advertisement1

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin bulunduğu paylaşımla Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir taziye mesajı yayımladı; "Ankara havalarının unutulmaz sesi Ankaralı Turgut’un vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sanatına ve müziğine duyulan sevgiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Mekânı cennet olsun.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzüntüsünü "Ankara'mızın yöresel müzik kültürünü kendine has esprili üslubuyla yaşatan ve milyonlara tanıtan Turgut abimizin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Neşeli şarkıları, güler yüzü ve samimiyetiyle başta Ankaralılar olmak üzere sevgisini kazandığı tüm kardeşlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Turgut abimize Allah’tan rahmet; tüm sevenlerine, dostlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ankaralı Turgut'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

Ankaralı Turgut, yaşamının son zamanlarında maddi sıkıntı yaşamış, çocuklarıyla küsmüştü. Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocuklarının tedavisi için düzenlenen Ankaralı Turgut'a Vefa ve Yardımlaşma Gecesi'nde toplanan paraları istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.

VASİYETİ SAZI Tedavi sürecinde yaptığı harcamalar nedeniyle herhangi bir maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Ankaralı Turgut, bir röportajında; "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti. ANKARALI TURGUT HAKKINDA Asıl adıyla Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963'te Ankara'da doğdu. Roman kökenli şarkıcı, yöresel halk müziği ve arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yaptı. Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı, ardından bağlama çalmayı öğrendi. 1994'te profesyonel olarak ilk albümünü çıkardı ve özellikle 'Döşeyelim Abi' gibi eserleriyle tanındı. Tarkan'ın 'Oynama Şıkıdım' isimli albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun şarkısını değiştirip 'Oku Bakim' adıyla ikinci albümünü yaptı. 1986'da evlendiği imam nikâhlı eşi Hülya Sakar’dan 2006'da ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu bulunuyor. Sağlık durumuyla ilgili açıklama Haberi Görüntüle