Ankaralı Turgut'un son durumu
Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut, birkaç gün önce entübe edildi. Kızı, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.
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Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
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Turgut Karataş, 4 gün önce Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.
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61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
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Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, sosyal medya sayfasından; "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin... 08/11/2024" açıklamasını yaptı.