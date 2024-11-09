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        Haberler Gündem 3. Sayfa 86 yaşındaydı, merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!

        İstanbul Bayrampaşa'da, 4 katlı binanın giriş katında kanlar içinde bulunan ve merdivenden düştüğü zannedilen 86 yaşındaki Vedat Bekçe'nin yapılan otopsisi şoke etti. Yaşlı adamın başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:27 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:00
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        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
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        İstanbul'da olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa'da, İsmetpaşa Mahallesi, Karadeniz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Vedat Bekçe (86), binanın giriş katında kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

        "MERDİVENDEN DÜŞTÜ" İHBARI YAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin merdivenden düştü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bekçe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

        Bekçe'nin yapılan otopsisinde başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yaşananları anlatan Yusuf Küçük, “Ambulansın geldiğini gördük, dışarıya çıktık ne oldu diye. Ambulans görevlisi seslendi yardım edin diye koşarak gittik. Yerler kandı komple, üst kata çıkıp Vedat amcayı o şekilde görünce şaşırdık tabi, sedyeye koymuşlardı.

        "İYİ BİR KOMŞUMUZDU"

        Aşağıya indirdik ambulansa koyduk. Kalp masajı falan yaptılar ama hayattaydı, yaşıyordu. Sonradan haber geldi vefat etti diye. Ama bilmiyoruz. İyi bir komşumuzdu. Emekli esnafmış. Kimi kimsesi yoktu, bize gelir giderdi sürekli. Sabah 11.00 sıralarında oldu. Bildiğim kadarıyla 86 yaşlarındaydı" dedi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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