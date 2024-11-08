Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'daki haraç cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Ankara'daki haraç cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

        Ankara'da spor salonu işletmecisinin 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde, haraç vermeyi kabul etmediği kişi tarafından tabancayla öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da spor salonu işletmecisinin öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı.

        Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde, 12 Haziran'da iddiaya göre, Fatih Satılmış, haraç vermeyi kabul etmeyen Fatih Oral'ı tehdit edip, spor salonunu kurşunladı.

        Satılmış, daha sonra tanınmamak için başına motosiklet kaskı takıp girdiği spor salonunda 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde Fatih Oral'a ateş etti.

        Oral da yanındaki tabancayla Satılmış'a karşılık verirken vurulup yere düştü. Oral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        REKLAM

        ZANLI TUTUKLANDI

        Olayın ardından gözaltına alınan Fatih Satılmış, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi.

        Görüntüde Fatih Satılmış'ın kasklı halde içeri girip, elinde 2 tabancayla Fatih Oral'a çocuğunun yanında ateş ettiği, Oral'ın bir taraftan çocuğunu ve kendisini korumaya çalışırken, diğer taraftan da silahla karşılık vermeye çalıştığı, bu sırada vurularak yere düştüğü görüldü.

        "ÖLDÜRME AMACIYLA GİTTİĞİ ORTADA"

        Fatih Oral'ın ailesinin avukatı Sait Bingöl, saldırganın konuşmak için iş yerine gittiği ve kendisine karşı tarafın ateş ettiği iddiasının doğru olmadığını söyleyerek, "Görüntüden de anlaşılacağı üzere saldırgan herhangi bir şekilde görüşmek için olay yerine gitmediği gibi öldürdüğü kişiyle de arasında herhangi alacak verecek durumu söz konusu değildir. Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır. Öldürülen kişi, yanında 3 yaşında çocuğu olduğu halde saldırıya uğramıştır. Sanığın yaptığının hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Sanığın tahrik hükümlerinden yararlanmak için bu şekilde ifade verdiği ortadadır. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #haraç cinayeti
        #spor salonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa