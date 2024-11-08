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        Haberler Ekonomi Para Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek - Para Haberleri

        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek

        ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Fed Başkanı Powell'ın Başkan seçilen Trump'ın istifa etmesini istemesi durumunda gitmeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi. Seçim sürecinde Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk, Lee'nin "Fed'i bitirin (kapatın)" mesajına destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:14
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        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
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        Fed dün beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine giderken, faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da geceye damga vurdu.

        Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında Powell'a seçimden zaferle ayrılan Trump'ın istifasını istemesi durumunda istifa edip edilmeyeceği soruldu. Powell ise kısa ve net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi.

        Fed faiz kararını açıkladı
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        Powell bunun yanında yasaların Başkanın kendisini veya diğer Fed başkanlarını görevden almaya izin vermediğini ifade etti.

        Bu açıklama tartışmaların odağına otururken ABD'de Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mike Lee konuyla ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada "Yürütme organı Başkanın emri altında olmalı. Anayasa böyle tasarlanmıştı. Fed, bu konuda Anayasa'dan nasıl saptığımızın birçok örneğinden biri. Fed'i bitirmemiz (kapatmamız) için bir neden daha" değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'de seçim sürecinde Donald Trump'ın en büyük destekçisi olan milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Senatörün bu mesajını destekleyerek paylaştı.

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        2018 yılında Trump'ın kendisini aday göstermesiyle göreve gelen Powell, 2022 yılında Başkan Biden tarafından yeniden aday gösterildi ve Fed Başkanı olarak 2. dönemine başladı.

        ABD'de Fed'in başına geçecek isim 4 yılda bir Başkan tarafından aday gösteriliyor ve ardından Senato'nun onayına sunuluyor.

        ÖNCE ADAY GÖSTERDİ SONRA HEDEF TAHTASINA KOYDU

        Kayıtlı bir Cumhuriyetçi ve özel hayatında muhafazakar birisi olan Powell, bu özelliklerinin etkisiyle Trump tarafından 2018'de göreve getirilmişti. Trump kendisini aday gösterirken Powell'ın 'çok akıllı ve çalışkan' birisi olduğunu ifade etmişti. Ancak aynı yıl Fed'in faiz artırım kararı almasıyla Powell Trump'ın hedefi haline geldi.

        Fed pandemi döneminde faiz indirimine giderken daha sonra enflasyonla mücadele için 2022-2023 döneminde toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı aldı. Haziran 2022'de ABD'de yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıkarken eylül ayında yüzde 2.4 ile Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaştı.

        SİYASİ KARAR ALMAKLA SUÇLADI

        Enflasyondaki düşüşün etkisiyle eylül ayında Fed de faiz indirimlerine başladı ve 50 baz puanlık indirim kararı aldı. Düşük faizden yana olan Trump ise 50 baz puanlık bu indirim sonrası Powell ve Fed yönetimini Demokratlara yardım etmeye çalışmakla suçladı. Fed'in seçim öncesi ekonomik bir rahatlık yaşatmak için aceleci davrandığını iddia etti.

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