Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında ilk duruşma dün, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Duruşmanın, saat 09.00’da başlayacağı dün mahkeme başkanı tarafından bildirildi.

Sanıklar ve tanıklar sırayla saat: 09.30'da duruşma salonuna alındı. Önce Arif Güran, ardından Enes Güran geldi. Peşinden anne Yüksel Güran içeri girdi. Üzerinde dünkü siyah kıyafetleri var. Sonrasında da Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar getirildi. Narin'in tutuksuz olan abisi Baran Güran salona çağrıldı.

Baran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi; 'ölse ben bilirdim, kaçırılmış' dedi. Biz de kaçırılmış sandık.

HAKİM: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

HAKİM: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

Baran: Gizli toplantı evde mi olur? 'Bakan geliyor evi boşaltın' diyorlardı, bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

Baran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum. Saat 07.00-08.00 gibi kardeşim Muhammet aradı ve Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.

Ağabey Baran Güran tanık olarak kürsüye geldi. Mahkeme Başkanı, "Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var" dedi.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Biz sorgu yaparken sen dışarıdaydın.

Salim Güran, "Sen neyin peşindesin" dedi. Baran'ın da peşinde olduğu şeyin peşindeyim.

Bu sırada baba Arif Güran ağlamaya başladı...

DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Arif bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana Adli Tıp'ta kardeşini göstermedim; o kokuyu alma diye sen de mis kokusuyla kalsın diye.

"KIZIM KATLEDİLMİŞ SEN NE DİYORSUN"

Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Arif Güran, "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun" diye bağırdı. Ardından duruşma salonundan çıkartıldı.

Duruşmayı takip eden Güran ailesi mensupları, Nahit Eren'e tepki gösterip, "Onu istemiyoruz" dedi. Sanık avukatları da "Böyle yargılama yapılamaz" diye tepki gösterdi. Mahkeme başkanı da duruşmayı izleyen Güran ailesi fertlerinin yanına gitti ve kendilerini sakinleştirmeye çalıştı.

Duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, avukatlara, "Soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım" dedi.

ÖZÜR DİLEYİP SORUSUNU YÖNELTTİ

Bunun üzerine Nahit Eren özür dileyerek sorusuna döndü:

- Sana, "Narin nereye defnedilecek farklı bir yere defnedelim" dedim. Sen bana ne dedin?

- "Ne olursa olsun kendi köyüne gömülsün ama..."

- Ben sana hatırlatayım; "Bu konuda benim ve babamın dışında kimsenin söz hakkı yoktur" demedin mi?

Baran: Dedim. Nereye çekiyorsun beni? 7 saat Adli Tıpta beklettiniz, yaralı ağabey olarak babam karar versin" dedim.

- "Kim öldürdüyse ceza alsın" dedin. Ailem de olsa Nevzat da olsa ceza alsın dedin. Sen de bana bunun için vekalet verdin.

Sanık avukatları vekâlet ilişkisi gizlidir soru sorulamaz diyerek itiraz etti.

Mahkeme başkanı "Sanık avukatlarının itirazı doğru" dedi. Bunun üzerine Baran cevap vermedi.

Avukat cezaevindeki kardeşi Enes ile yaptığı kamera görüntülerini sordu.

Baran: Kamera görüntüsü çok yayıldı nerden yayıldı bilmiyorum. Kardeşime "dik dur" dedim moral vermek için. Cezaevinde olduğu için sahipsiz mi bırakalım?

Aile Bakanlığı avukatı Baran Güran'a sordu:

Avukat: Sence ne oldu?

Baran: Biz kardeşimin kaçırıldığını düşündük.

Avukat: 19 gün kardeşin aranıyor. Aileniz yanlış yönlendiriyor, ne diyorsunuz?

Baran: Benim ailem karakol görmemiştir o yüzden yanlış ifade vermiş olabilirler.

Avukat: Enes madde kullanıyor mu şiddet uygular mı?

Baran: Kesinlikle öyle bir şey yok.

Avukat: Kolunu ısırdı.

"BEN DE KOLUMU DUVARA VURDUM"

Baran: Ben de kolumu duvara vurdum, bundan haberiniz var mı? Normal bir durum bu.

Avukat: Nevzat ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz mesela ailenle dost mu?

Baran: Uzun zamandır konuşmuyoruz onu biliyorduk.

Sanık avukatı soruyor:

Avukat: Nevzat, Narin dışında başka çocuğa para verdi mi?

Baran: Vermemiş. Yaşıt çocuklara sorduk sadece Narin'e para vermiş.

Avukat: Sence Nevzat babanla tartışması sonucu bu cinayeti işlemiş olabilir mi?

"NEVZAT ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ?"

Baran: Olabilir. Nevzat çok soğukkanlı 50 cinayet işlemiş gibi.

HAKİM: Baran, "Nevzat para verdi" dedin. Neden şüphelenmedin o sırada?

Baran: Normal olabilir.

HAKİM: Sen, "soğukkanlı, cinayet işlemiş gibi" dediğin için söylüyorum.

Baran: İnsan ilk kez cinayet işlemiş, insan korkar ama o babamın yanına geldi o derece soğukkanlı.

Salim Güran'ın avukatı soruyor:

- Ali Rıza Güran, Bahtiyar ailesine para teklif etti mi?

Baran: Asla, asla.

Avukat: Salim Güran nasıldı?

Baran: Amcam sürekli jandarmanın yanında arama yapıyordu.

Avukat: Salim Güran yeğenlerini döver mi?

"ENES, AMCAMIN KAFASINA SIKARDI"

Baran: Asla, hiç dövmez.

Avukat: Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?

Baran: Kafasına sıkardı.

Baran Güran'ın sorgusu tamamlandı.

NARİN'İN AMCASININ OĞLU OSMAN GÜRAN DİNLENDİ

Narin'in amcasının oğlu Osman Güran tanık kürsüsüne çağrıldı.

HAKİM: Narin'in kaybolduğunu nasıl öğrendin?

Osman: Ben fabrikada çalışıyordum 'Narin kayboldu' dendi. Ben merkezde oturuyorum, gittiğimde Enes’i gördüm.

HAKİM: Ertesi gün aramalarda terlik bulunmuş.

BABA ARİF GÜRAN FENALAŞTI

Bu sırada Arif Güran için ambulans geldi. Sağlıkçılar duruşma salonunun dışında müdahalede bulundu.

Osman: Terliği Muhammet, köy yolunun üstünde almış arabaya. Benim yanıma getirdi ben de Baran'a fotoğrafını attım.

HAKİM: Çok ilginç değil mi terliği bulup haber vermemesi?

Osman: Bilmiyorum, öyle dedi. Muhammet buldu deyince araba ile oraya gittik.

SAVCI: Senin 6 kez geçtiğin ve görmediğin terliği, araba ile geçerlerken gözüne takılarak almaları normal mi?

Osman: Görmedim. Muhammet öyle bulmuş.

SAVCI: ANNEN, YÜKSEL'İ SUÇLAMIŞ

SAVCI: Annen, kadınlar kavgasında Yüksel’i suçlamış.

Osman: Bilmiyorum.

Sanık avukatları sorular yöneltti. Kolluk kuvvetlerinden kötü muamele gördüm mü?

Osman: Düz duvara tutup zor kullanma ve tırnakların çekilmesi gibi muamele gördük.

ARİF GÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

HAKİM: Neden şikayetçi olmadın?

Osman: Biz Narin'in katilinin bulunmasını istiyorduk.

Avukat: Enes'in gözünde morluk var mıydı?

Osman: Yoktu, görmedim.

Arif Güran hastaneye götürüldü. Osman’ın ifadesi sona erdi.

MUHAMMET KAYA DİNLENDİ

Tutuklu sanıklardan Muhammet Kaya tanık olarak kürsüye geldi.

Muhammet: Enes dayımın oğlu, Salim dayım olur. O sabah uyandım davetiye dağıtıyordum. Akşam 8'de Devran Güran haber verdi, 'Narin kayıp' diye. Biz de aramaya gittik.

HAKİM: Terliği bulduğun güne gelelim.

Muhammet: Süt almaya giderken terliği gördüm. Es geçtim sütü aldım. Dönüşte tekrar terliği gördüm alayım dedim aldım.

"YÜZLERCE KİŞİ GÖRMEDİ SEN NASIL GÖRDÜN?"

HAKİM: Oradan yüzlerce kişi geçti. Kimse görmedi de sen nasıl gördün? Acaba sana başka biri söylemiş olabilir mi?

Muhammet: Terliği aldım eve geçtim. Evde toplantı yapılacaktı komutan bağırıyordu. Ben de ona yardımcı olayım dedim. Sonra arabaya bindik. Osman arabada terliği fark etti. Baran'a atalım dedi fotoğrafı attı.

"TERLİĞİ NEDEN HERKESE GÖSTERMEDİN?"

HAKİM: Terliği unutmak biraz ilginç belki o yüzden tutuklusun. Neden herkese göstermedin?

Muhammet: Unuttum o panikle. Yüksel terliği gösterince ben olabilir dedim, ki kızın terliği vardı ama sonra baktık numarası farklı. Anladık Narin'in olmadığını.

SAVCI: Salim seni bilmediğin biri ile ayın 22'sinde bir yere göndermiş. Neresi orası?

Muhammet: Bilmiyorum, belki dayım istihbarattan biri ile göndermiştir beni.

Muhammet Kaya gözaltındayken darp edildiğini söyledi.

Muhammet: 9 saat boyunca darp ettiler. Jandarma bana "katil" dedi.

Muhammet Kaya'nın ifadesi tamamlandı.