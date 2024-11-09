Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor

Otomobiliyle uzun yol olarak sadece bir kere Balıkesir'e gittiğini, aracının o yolculukta arıza yaptığını, o günden sonra da sadece şehir içinde olmak kaydıyla en uzun 9 kilometrelik bir yolda kullandığını anlatan Ayan, bu nedenle de aradan geçen zamana göre otomobilinin çok az kilometre yaptığını, 21 bin 500 kilometrede ve hala çalışır durumda olduğunu dile getirdi.