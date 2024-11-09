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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid yönetimi, Arda Güler için devreye girdi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid yönetimi, Arda Güler için devreye girdi!

        Real Madrid yönetimi, yeterli derece forma şansı bulamayan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. Eflatun-beyazlı yönetim, genç yıldızın saha içinde Mbappe uyum sağlayacağını düşündüğü aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:18
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          Kötü gidişatı sürdüren Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışma konusu olurken, Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı.

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          Son dönemde birçok konuda eleştirilen Ancelotti, bu kez de genç yıldıza süre vermemesi sebebiyle yönetimden tepki gördü.

        • 3

          Eflatun-beyazlılarda yönetim, milli futbolcunun forma şansı bulamamasında oldukça rahatsız durumda.

        • 4

          İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid yönetimi, İtalyan teknik adamdan Arda Güler'e daha fazla forma süresi vermesini talep etti.

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          Madrid'in yönetiminin Arda'nın ilk 11'de başlaması beklemediği fakat daha fazla süre alması gerektiğine inandığı aktarıldı.

        • 6

          Öte yandan yönetim, takıma uyum sağlayamayan Mbappe'nin genç yıldız ile iyi anlaşacağını düşünüyor.

        • 7

          Arda Güler'in yakın çevresi ise geçen sezonun sonunda ortaya koyduğu performansa rağmen Arda Güler'in Ancelotti'de neden güvensizlik duygusu yarattığını anlayamıyor.

        • 8

          Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı.

        • 9

          Milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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