Real Madrid yönetimi, Arda Güler için devreye girdi!
Real Madrid yönetimi, yeterli derece forma şansı bulamayan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. Eflatun-beyazlı yönetim, genç yıldızın saha içinde Mbappe uyum sağlayacağını düşündüğü aktarıldı.
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Kötü gidişatı sürdüren Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışma konusu olurken, Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı.
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Son dönemde birçok konuda eleştirilen Ancelotti, bu kez de genç yıldıza süre vermemesi sebebiyle yönetimden tepki gördü.
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Eflatun-beyazlılarda yönetim, milli futbolcunun forma şansı bulamamasında oldukça rahatsız durumda.
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İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid yönetimi, İtalyan teknik adamdan Arda Güler'e daha fazla forma süresi vermesini talep etti.
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Madrid'in yönetiminin Arda'nın ilk 11'de başlaması beklemediği fakat daha fazla süre alması gerektiğine inandığı aktarıldı.
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Öte yandan yönetim, takıma uyum sağlayamayan Mbappe'nin genç yıldız ile iyi anlaşacağını düşünüyor.
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Arda Güler'in yakın çevresi ise geçen sezonun sonunda ortaya koyduğu performansa rağmen Arda Güler'in Ancelotti'de neden güvensizlik duygusu yarattığını anlayamıyor.
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı.
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Milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
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