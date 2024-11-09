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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş haberleri: 19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu | Son dakika haberleri

        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!

        Kahramanmaraş'ta, 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürülerek cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D., "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Bugüne kadar korktuğum için teslim olmadım. İkisini de ben öldürdüm" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:39
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        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
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        Kahramanmaraş'ta, iki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, ekipler, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkiinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapmış, kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulmuştu.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla ilk etapta B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D'yi, ardından B.Y'nin dini nikahlı eşi Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.Y'yi gözaltına almıştı.

        ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen aynı isimli Fatma Alıç'ın 2005'te kaybolmasının ardından yapılan çalışmayla cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        "PİŞMANIM, İKİSİNİ DE BEN ÖLDÜRDÜM"

        Gazetecilerin hastane girişinde "Pişman mısınız?" sorusuna şüphelilerden M.D, "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Bugüne kadar korktuğum için teslim olmadım. İkisini de ben öldürdüm" cevabını verdi.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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