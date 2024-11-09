Empire State Binası, New York'un siluetinde göğe doğru yükselirken bir gökdelen olmanın çok ötesine geçti. Yapım sürecinde yaşanan inanılmaz olaylardan King Kong efsanesine, uçak kazalarından mucizevi kurtuluş hikayelerine kadar birçok ilginç detay barındıran bu bina, bugün milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir dünya simgesi haline geldi. İşte detaylar...