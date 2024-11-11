Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!

        İstanbul Beylikdüzü'nde ters yönde ilerleyerek, ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü M.A. yakalandı. Hakkında işlem başlatılan sürücü M.A.'ya, "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek", "cam film" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden, 8 bin 635 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 08:46 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "ambulansa yol vermeyen araç" başlığıyla sosyal medyada ve ulusal haber bültenlerinde yayımlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        PLAKADAN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        AA'daki habere göre ekipler, yaptıkları incelemede, 8 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde ters yönde seyrettiği ve ambulansa yol vermediği belirlenen aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit etti.

        REKLAM

        8 BİN 635 TL PARA CEZASI VERİLDİ

        Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek", "cam film" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden 8 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

        ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

        Ayrıca sürücü M.A. hakkında, Türk Ceza Kanununun "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ambulansa yol vermedi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Başına demir duba fırlattı!
        Başına demir duba fırlattı!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Habertürk Anasayfa