Başakşehir-Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Başakşehir’de iki Avrupalı’yı karşı karşıya getiren müsabakaysa isminin vadettiği futbolu izletmedi. Tempo bir türlü yükselmedi. Beşiktaş’ın Kasımpaşa önünde yaşadığı prese çare bulamama ve uzun vurma hastalığının Başakşehir’de de sürdüğünü söyleyebiliriz rahatlıkla.
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Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş'ı sezon başından beri farklı gösteren şey, iyi oynamadığı maçlarda dahil pozisyon yaratabilmesiydi. Bu maçta bu tarafta da zayıf kaldı. Büyük takım oyunu demek tempo, dikine oyun demek. İnisiyatif alan oyuncular demek. Standart oyun temposu, büyük takımlar için en tehlikeli şeydir. Bunu alışkanlık haline getirmek çok kabul görmez.
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Bilal Meşe (Milliyet): UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 2 maçını kazanan Beşiktaş iç hatlarda sıkıntılı. Zirve ile arasındaki puan farkı, özgüven duygusunu da aşağı çekti! Evet, Beşiktaş zirve yarışında pamuk ipliğine bağlı, ne zaman kopacağını şimdiden kestirmek zor! Alın size Başakşehir maçı... Topla oynama mı, yüzde 68’e 32 Kartal lehine... Ya gol, ya da pozisyon? Sıfır ötesi... Bırakın üretimi, iki şutu var Kartal’ın ikisi de Rafa Silva’dan geldi! Baskı var, istek var, gol arayışı var, üretim yok... Nasıl üretsin, karşısında Başakşehir duvarı var, çilingir Semih Kılıçsoy, bırakın pozisyonu, kilidi açacak pasa hasret kaldı! Bakın, bu oyunun belkemiği orta sahadır, hatta kalbidir... Valla bir Gedson’un çabasıyla orası ayakta duruyor, ya sakatlansa, vay Kartal’ın haline! Al Musrati, sürekli yan top yapıyor, bazen de uzun paslar atıyor, ne rakip eskiltme, ne de ofansa destek, yokkk!
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Ali Ece (Fanatik): 4-3-3 veya 4-2-3- 1 ile devam edilecekse Berardi tipi kilit açan kanat forvet şart. Böyle kanat forvetsiz oynamak yerine de sağda Rashica solda Masuaku birer kanat bekli 3-5-2 denemesi belki 4-6-0’dan daha az verimsiz netice verebilir.
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Sinan Vardar (Fotomaç): Üç haftadır devam eden Beşiktaş'taki kan kaybı maalesef bu hafta da devam etti. Denk kuvvetlerin pozisyonunun az olduğu maçta puanlar paylaşıldı. Beşiktaş'ta biraz daha fazla gayret gösteren Svensson'un dışında vasat üzerinde futbolcu yok gibiydi. Geri dörtlü hiç hata yapmadan oynarken maalesef orta sahada ve gol yollarında Rafa Silva haricinde skoru değiştirecek bir atak ve oyun görünmedi. Artık Beşiktaş bu puan cetvelindeki duruma göre Avrupa kupası ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam edecek gibi görünüyor.
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Güntekin Onay (Hürriyet): Beşiktaş, Başakşehir’i zorlayamadı bile. Ayrıca açık söyleyelim, bu takım deplasmanda kolay kolay maç kazanamaz, oyuncu karakteri bu ligde deplasmanda maç kazanacak karaktere ve öz güvene sahip bir grup değil. Bu maçta Gedson çok çabaladı. Ama saha içinde dağınık ve ne yaptığını bilmeyen Beşiktaş, 90 dakika boyunca "Bu maçı kazanırım" mesajını taraftarına veremedi. Ayrıca bu takım hiç duran top çalışmıyor mu? Kötü oynasan da duran topla işi çözme şansı her zaman vardır.
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Cem Dizdar (Fanatik): Yine bildik, ülke vasatında bir ilk devre. Pek bir şey olmadan sahaya ve ekrana boş boş bakılan bir uzatmalı bir 45 dakika. İlk 20 dakikada Başakşehir’in sağlı sollu ama etkili sayılamayacak hücumları karşısında ayakta kalmaya çalışan bir Beşiktaş vardı sahada. İkinci devresi de genel olarak ilkinden farklı değildi. Bol top kaybı, plansız hücum girişimleri... İş tesadüfe daha doğrusu takımlardan birinin yapacağı “basit hata”ya kalmıştı. O da olmadı.
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Attila Gökçe (Milliyet): Beşiktaşlı futbolcularda Malmö maçını kazanarak UEFA’da 18. sıraya yükselmenin moral rahatlığı olabilir. Ancak bunun bir rehavete dönüşmesi kabul edilemez. Dönüşmedi de zaten. Durarak da olsa son dakikalarda daha atak tablolar sergilediler ama golü bulamadılar. Beşiktaş savunması sağlam dururken, orta alanda Gedson ve Al Musrati, forvette Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario, Rafa Silva ve Muçi… Santrforda da Semih yetersizdi. Aynı olumsuzluğu Başakşehirli kardeşlerde de gördüm.
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Oktay Derelioğlu (Takvim): Bu sonuçtan sonra Van Bronckhorst'un durumu iyice sorgulanmalı.Kazanmak için hiçbir hamle yapmadı. Maçı kulübede bir seyirci gibi izledi. Son maçlardaki puan kayıplarında Hollandalı hoca baş suçludur. Bu sonuçtan sonra Beşiktaş'ın şampiyon olması mucizelere bağlı. Olan taraftara oluyor. En üzücü durum da bu.
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