Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?

Getty Images Susie Wiles, Elon Musk, RFK Jr

Seçilmiş Başkan Donald Trump, yeni yönetimin ilk önemli atamasını yaptı ve seçim kampanyasının iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı özel kalem müdürü olarak duyurdu.

Trump göreve resmen 20 Ocak 2025'teki yemin töreni ile başlayacak.

2017 - 2021 arasındaki dönemde görev yapan yüzlerin çoğunun geri dönmesi beklenmiyor. Buna karşın bazı sadık isimler yeni yönetimde yer alabilir.

Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atanan Wiles, aynı zamanda bu görevi üstlenen ilk kadın olacak.

Donald Trump seçim zaferi konuşmasında Wiles’tan, sakin gücüne bir gönderme yaparak ‘buz kadın’ olarak bahsetti.

Trump’ın kampanyasını direktör olarak yürüten iki isim Susie Wiles ve Chris LaCivita, seçim zaferin arkasındaki beyinlerdi.

Donald Trump’ın bu kez çevresi, kabinesini, Beyaz Saray yönetimini ve federal hükümet makamlarını doldurabilecek isimlerle çevrili.

67 yaşındaki Wiles, 1980 yılında Ronald Reagan'ın başkan olduğu seçim kampanyasında da çalışmıştı.

Genel Sekreter, kabine üyelerini koordine ediyor, yasama ile müzakerelere yürütüyor, tüm politika birimlerinin denetimini sağlamanın yanında, başkana erişimin anahtarını da elinde tutuyor.

Cumhuriyetçi Parti’de saygı gören bir isim olan Wiles’ın Trump’ın yakın çevresindeki şişkin egoları kontrol edebilecek bir isim olduğu yorumu yapılıyor. Donald Trump ilk döneminde dört kez genel sekreter değiştirmişti.

Adalet Bakanlığı için adaylar

Reuters Aileen Cannon

Trump'ın ikinci döneminde merakla beklenen bir diğer arama Adalet Bakanlığı makamı için olacak.

İlk döneminde Jeff Sessions ve William Barr ile sarsıntılı süreçler geçiren Trump’ın bu kez sadık bir isme yönelecektir.