Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Valencia'da protesto: Sel felaketinde "kötü yönetim" gösteren yerel idarenin istifası talep edildi | Dış Haberler

        Valencia'da protesto: Sel felaketinde "kötü yönetim" gösteren yerel idarenin istifası talep edildi

        İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinin kentlerinde meydanlara çıkan binlerce kişi, 29 Ekim'de yaşanan ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sırasında kötü bir yönetim gösterdiği gerekçesiyle Valencia özerk hükümeti başkanı Carlos Mazo'nun istifasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bölgede faaliyet gösteren 65 sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla Valensiya ve Alicante kentlerinde düzenlenen gösterilerde, "Mazon istifa" yazılı bir pankartın arkasında yürüyen kalabalık, sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlusu olarak Valencia özerk hükümeti başkanı Mazon'u gösterdi.

        • 2

          Gösteriyi organize eden STK'lardan yapılan açıklamada, "Öfkeliyiz ama bu sessiz bir öfke ve bunu meydanlara taşımak istedik. Valencia özerk hükümeti krizi yönetmekte beceriksiz oldu. Valencialıların hayatlarını yönetmeye layık değiller. Doğal bir felaketi yönetemediler. Ön alarmı vermekte geç kaldılar. Şimdi de temizlik, yardımların ulaştırılmasında eksikler. Bu yeniden yapılanmada da devam edecektir. O yüzden istifa etmeliler." denildi.

        • 3

          İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisi'nden (PP) olan ve Temmuz 2023'ten bu yana Valencia özerk hükümet başkanı olarak görev yapan Mazon ise "Sel felaketinin siyasi sorumluları zamanı geldiğinde hesap verecektir. Ancak şu anda tüm Valencia hükümeti ve diğer yönetimler insanların hayatlarını kurtarmak, normale döndürmek için çalışıyor." ifadesini kullandı.

        • 4

          Valencia özerk hükümeti, sel felaketi öncesinde meteorolojinin uyarılarına rağmen halkı bilgilendiren ve alarm veren cep telefonu mesajlarını geç göndermek ve felaketin hemen ardından yardım çalışmaları için merkezi yönetim ve askeri acil müdahale ekibiyle geç koordinasyon kurmakla suçlanıyor.

        • 5

          223 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

          Sel felaketinden dolayı sadece Valencia'daki ölü sayısı 215 olurken, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgesindekilerle ülke genelinde selden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 223 olarak açıklanmıştı.

        • 6

          Toplamda 40 binden fazla ev ve iş yerinin, 500 kilometrelik yolun, 20 kilometrelik demiryolunun ve 2 bin 500 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü, selin getirdiği çamurun temizlenmesi çalışmalarının devam ettiği Valensiya'da halen 78 kişi kayıp olarak aranıyor.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Habertürk Anasayfa