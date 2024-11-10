Ünlülerden '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajları

Hatice Aslan: Bu fotoğrafı bana Macide Tanır hediye etmişti. Atatürk'ü yakından görmüş; o heyecanını öyle güzel anlatırdı ki... Fotoğraf olarak bile etkisi çok kıymetli bende. Daima beni izliyormuş gibi, dikkatli ve özenle işimi, aşımı yapıyorum. Bu vatan size minnettar, Atam. Dualarım sizinle.