Ünlülerden '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajları
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde; ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden duygularını paylaştı
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Türkan Şoray: Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın.
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Ediz Hun: Saygı ve minnetle...
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Gold Film: 10 Kasım, saygı ve özlemle anıyoruz.
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Emel Sayın: Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
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Nebahat Çehre: Sevgi, saygı ve özlemle...
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Tarkan: Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet ile hâlâ yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum.
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Cem Yılmaz: Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum
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Gülse Birsel: Minnet ve hayranlıkla…
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Hatice Aslan: Bu fotoğrafı bana Macide Tanır hediye etmişti. Atatürk'ü yakından görmüş; o heyecanını öyle güzel anlatırdı ki... Fotoğraf olarak bile etkisi çok kıymetli bende. Daima beni izliyormuş gibi, dikkatli ve özenle işimi, aşımı yapıyorum. Bu vatan size minnettar, Atam. Dualarım sizinle.
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Hamdi Alkan: Daima seninle... Her solukta artan bir sevgi ve özlemle...
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Senin sayende modern, eşit, üretken, çağdaş ve özgür... Hepsi senin sayende.
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Nurgül Yeşilçay: Saygıyla...
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İbrahim Tatlıses: Saygı ve özlemle anıyoruz.
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Güven Hokna: Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
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Engin Altan Düzyatan: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.
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Birce Akalay: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
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Reha Özcan: Bize emanet ettiğin bu güzel ülke ve miras bıraktın tüm değerler için sonsuza dek minnettarız. Saygı ve özlemle anıyoruz...
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Eser Yenenler: 10 Kasım, saygıyla anıyoruz.
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Hülya Avşar: 86'ncı ölüm yıl dönümünde saygı özlem ve minetle...
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Şebnem Bozoklu: Özlem, şükran ve sevgiyle
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Oktay Kaynarca: Kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta.
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İlker Kaleli: Ata'm
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Rıza Kocaoğlu: Ata'mızı, saygı ve özlemle anıyoruz.
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Nergis Kumbasar: Minnet ve sevgiyle anıyoruz.
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Sıla Gençoğlu
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Mert Yazıcıoğlu