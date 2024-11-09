Siyasilerden 10 Kasım mesajları:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla siyasi liderlerden peş peşe mesajlar geldi.

"KUTLU YOLCULUĞUMUZU EMİN ADIMLARLA SÜRDÜRÜYORUZ"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Evveli aleme irtihalinizin 86.yıl dönümünde zatı alinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun adaletin kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

"ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMA KARARLILIĞIMIZI TEYİT EDİYORUZ" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milli Mücadele'nin, bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin öncüsü M. Kemal Atatürk'ün hatırasını yad ederken onun şahsında istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize rahmet diliyoruz. Bu vesile ile milli birlik, bağımsızlık ruhu ve milli egemenliğe sahip çıkan bir inançla Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ediyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN 10 KASIM MESAJI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/k8m1a7oJuT — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 10, 2024 İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/x2gI915LoN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2024 ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'UN 10 KASIM MESAJI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Millİ Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimize daima sahip çıkacak, TürkiyeYüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Millî Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.



Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimize daima sahip çıkacak, #TürkiyeYüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek,… pic.twitter.com/G1GlJhW0VD — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 10, 2024 KÜLTÜR VE TURZİM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi ve duygularımı anladınız, hissettiniz mi, bu yeterlidir." Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Atatürk'ün cesareti, liderliği ve bıraktığı miras, bugün de bizlere ilham vermeye ve geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu anlamlı günün hatırasına O'nu, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinden cenaze törenine ilişkin nadir bulunan görüntülerle anıyoruz.

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi ve duygularımı anladınız, hissettiniz mi, bu yeterlidir."



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz.



Atatürk'ün… pic.twitter.com/uAQvfst17U — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 9, 2024 MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize en zor zamanlarda liderlik yapmış, bağımsızlık ve millî egemenlik yolunda kararlılıkla ilerlememizi sağlamıştır. Onun “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet, bugün de tüm kurumları ve değerleriyle ayakta durmakta ve çocuklarımıza bıraktığımız en kıymetli miras olmaya devam etmektedir. Maarif ailesi olarak en büyük hedefimiz, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu kıymetli mirası geleceğe taşıyacak olan genç nesillerin her alanda mücehhez, millî ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize en zor zamanlarda liderlik yapmış, bağımsızlık ve millî egemenlik yolunda kararlılıkla ilerlememizi sağlamıştır. Onun… pic.twitter.com/LsJZWDvsho — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 10, 2024 SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/VFqGW3pwOL — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) November 10, 2024 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla anıyorum. “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimiz, “Tam Bağımsızlık” iddiasına sahip çıkan Türk gençliğinin ellerinde yükselmeye devam ediyor. İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla anıyorum.



“En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimiz, “Tam Bağımsızlık” iddiasına sahip çıkan Türk gençliğinin ellerinde yükselmeye devam ediyor.… pic.twitter.com/TR2BO9qPH0 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 10, 2024 TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İstiklal mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ıncı yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

İstiklal mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ıncı yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/i7LhriQEIS — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 10, 2024 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/1uxNCIVcAR — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 10, 2024 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/q42tIkQqIx — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 10, 2024 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 10 Kasım 193∞ Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım 193∞



Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/zL3lvQOmqg — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) November 10, 2024 "CUMHURİYET'İMİZİ MUASIR MEDENİYETLERİN ÜZERİNE TAŞIMA SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur." ifadesini kullandı.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Özel, şunları kaydetti: "57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur. 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyen kurucumuz Atatürk'ün ilkelerini, devrimlerini, altı oku ve iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma ve Cumhuriyet'imizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

REKLAM Atatürk'ün, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyet'imizi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyet'imizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz. Ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." "MİLLİ HAFIZADA EBEDİYEN VARLIK HÜKMÜNÜ KORUYACAK" MHP Genel Başkanı Bahçeli, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının 86'ncı yılı nedeniyle yayımladığı yazılı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam emanetleri, müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri maşeri vicdanda, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır. 'Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini' herkese ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk'ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, kuvvetli öngörüsü gelmektedir. Atatürk, Türk milletinin varlığına kasteden her türlü açık veya kapalı zalim tertibe gecikmeksizin müdahale etmiş, müteakiben milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun meşalesini körüklemiştir. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur. O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hükmü, kurucu haysiyetidir" dedi.

REKLAM "HER DAİM SAYGIYLA ANILACAKTIR" Atatürk'ün özellikle Milli Mücadele yıllarındaki askeri ve siyasi liderliği, ömrü boyunca maruz kaldığı olaylar ve yaşanan zorlu dönemlerin her Türk vatandaşı tarafından çok iyi öğrenilmesi ve ibret alınması gerektiğini aktaran Bahçeli, "Çünkü Aziz Atatürk'ün de dediği gibi Türk milletinin; 'Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle' her zaman karşılaşması mümkündür. Atatürk; bir yandan Türk milletinin kendine olan güveniyle var oluş kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da her türlü iç ve dış musibetle başa çıkacak dirayet ve direnci azami düzeyde göstermiştir. Bu nedenle; 'Türk milletinin gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin' yakın hedeflerinden birisi de Atatürk olmuştur. Selanik'teki pembe boyalı evin 2'nci katındaki ocaklı odada doğan, 57 yıllık hayata devasa bir tarihi sığdırıp İstanbul Dolmabahçe'de rahmeti rahmana kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk nesilleri her daim saygıyla hatırlayacaktır. 10 Kasım esasen bir matem günü değil, Aziz Atatürk'ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet'i öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır. Bizatihi dile getirdiği şu sözleri paha biçilemez değerdedir; 'Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.' Türklüğün medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyetinin, bundan sonraki inkişafı ile istikbalin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacağından şüphe duymuyordu. Devamında aynen dediği şuydu; 'Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, dileğim şudur. Beni hatırlayınız.' Elbette her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkar iradeden hiç de vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"TÜRK MİLLETİ, HİÇBİR GÜÇ KARŞISINDA EĞİLMEYECEK" Milli Mücadele'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle andığını kaydeden Bahçeli, "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir. İnancım ve güvencem odur ki tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir. Aziz milletimiz sinesinden volkan ağzı gibi fışkıran kahramanlarıyla tek yürek halinde istiklalini ve milli birlik iradesini titizlikle koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı'nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum" dedi.

REKLAM İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: sOnsuz #sOnsuz pic.twitter.com/vpdUbVos0Y — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) November 9, 2024 DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.#10Kasım pic.twitter.com/JrZ8WX8N4a — Ali Babacan (@alibabacan) November 9, 2024 DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihal edişinin yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. İlke ve devrimleriyle bizlere miras bıraktığı çağdaş Türkiye'yi yarınlara taşımaya kararlıyız. Minnetle... Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihal edişinin yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. İlke ve devrimleriyle bizlere miras bıraktığı çağdaş Türkiye'yi yarınlara taşımaya kararlıyız. Minnetle...#10Kasim #atatürk pic.twitter.com/9c4A1Z5H1I — Önder Aksakal (@OnderAksakal) November 10, 2024 BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kurtuluş Savaşına ve Türkiye’ye düşman olanların; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya, ülkemizi parçalamaya, milletimizi bölmeye, milletimizin kardeşliğini yok etmeye çalışanların; dün aynı suçları işleyenlerin izini takip ettiklerini söyledikleri, aynı hainleri bayraklaştırmaya çalıştıkları günlerde; milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, Cumhuriyetimize, kardeşliğimize, istikbalimize ve istiklalimize son nefes ve son fert kalana kadar sahip çıkacağımız kararlılığıyla; vefatının 86. yıldönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi, saygıyla, ve rahmetle anıyorum.

Kurtuluş Savaşına ve Türkiye’ye düşman olanların; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya, ülkemizi parçalamaya, milletimizi bölmeye, milletimizin kardeşliğini yok etmeye çalışanların; dün aynı suçları işleyenlerin izini takip ettiklerini söyledikleri, aynı hainleri… — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) November 9, 2024 ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Büyük Zaferlerin Büyük Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyor, yolundan ayrılmayacağımızın, devrimlerini ve kurduğu cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağımızın sözünü veriyorum. Büyük Zaferlerin Büyük Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyor, yolundan ayrılmayacağımızın, devrimlerini ve kurduğu cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağımızın sözünü veriyorum.#10Kasım#MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/nOu563ptdJ — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 9, 2024 İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sen hep yanımızdasın. Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Sen hep #yanımızdasın



Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/mH86ZMNkMe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 10, 2024 "AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 86 yıl önce, Türk milletine büyük bir vizyon ve kararlılıkla Cumhuriyet'i emanet ettiğini belirten Yavaş, "O, sadece bir devletin kurucusu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, bir özgürlük kahramanıdır. Başkent Ankara, bu kutlu mücadelenin kalbi, azim ve inançla yazılan zaferin adresidir. Kurtuluş Savaşı'nın her anında, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun ateşi burada yanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM Ankara'nın bu toprakların ve Cumhuriyet'in ışığı olmaya devam edeceğini belirten Mansur Yavaş, şunları kaydetti: "Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü doğrultusunda modern, çağdaş ve güçlü bir başkent olarak yoluna devam edecektir. Bizler de bu mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin 101. yılını daha güçlü bir Türkiye ile taçlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e, onun ideallerine ve fikirlerine sahip çıkarak, bu kutlu mirası geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bizlere miras bıraktığı bu Cumhuriyet, sonsuza kadar var olacaktır."

REKLAM "BÜYÜK ÖNDERİMİZİ ŞÜKRANLA ANIYORUZ" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Böcek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle andığını belirtti. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da kalplerinde Atatürk'e olan bağlılık ve sevginin olacağını kaydeden Böcek, şunları kaydetti: "Azmi, cesareti ve onuru ile bizlere örnek olan, bugün sahip olduğumuz kazanımların yolunu açan, çağdaşlığın sembolü Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde ona olan özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin gönlünde taht kurmuş, tüm dünyanın da takdirine mazhar olmuş büyük bir liderdir. Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu modernleşme ve dönüşüm hamleleri ile ortaya koyduğu vizyon bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir."

Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için azimle çalışmanın en önemli vazifeleri olduğunu aktardı. "ATATÜRK, ÖVGÜYE DEĞER BİRÇOK ÜSTÜN MEZİYETİ ŞAHSINDA TOPLAMIŞ BÜYÜK BİR FİKİR VE DEVLET ADAMIDIR" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gazi Mustafa Kemal'in milleti ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını aktaran Şahin, şunları kaydetti: "İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakârlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyorum."