ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev verecek mi?

2024 ABD Başkanlık Seçimi'ni kazanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ekibinde kimlere görev vereceği merak ediliyor.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlenecek yemin töreninin ardından göreve başlayacak olan Trump'ın ekibinde bulunacak isimlere ilişkin iddalar ortaya atılmış, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Trump'ın ekibinde yer alacağı öne sürülmüştü.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan bir mesaj paylaştı.

"Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu halihazırda oluşmakta olan yeni yönetime davet etmeyeceğim." ifadesini kullanan Trump, daha önce Haley ve Pompeo'yla birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade etti.

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HALEY TRUMP'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, Haley ve Pompeo'ya daha önce sağladıkları hizmetten ötürü teşekkürlerini iletti.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra Trump'a desteğini açıklamıştı.

Haley, 2017-2018 yılları arasında ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürütmüştü.