Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor... Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Rize'ye üç puanı getiren golleri Hadziahmetovic, Akintola ve Olawoyin kaydetti.
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan Karadeniz derbisini ev sahibi Rizespor 3-1'lik skorla kazandı.
Yeşil-mavili ekibe üç puanı getiren golleri 45+10'da Amir Hadziahmetovic, 71'de Babajide Akintola ve 81'de Ibrahim Olawoyin kaydetti.
Bordo-mavililerin tek golü 23'te Edin Visca'dan geldi.
Ligde kötü gidişatı durduramayan Trabzonspor bu sonucun ardından 12 puanla 12. sırada yer aldı.
Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Çaykur Rizespor ise puanını 13'e çıkardı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.
15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
65. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. Olawoyin’in şutunda Trabzonspor defasından dönen topla buluşan Akintola’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
81. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Taha Şahin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Olawoyin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün
Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Hadziahmetovic, Olawoyin (Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+4 Emrecan Bulut), Ghezzal (Dk. 90+4 Eray Korkmaz), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Sowe (Dk. 90 Jurecka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil (Dk. 79 Muhammed Cham), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 59 Cihan Çanak) , Visca (Dk. 85 Umut Bozok), Enis Destan (Dk. 59 Draguş), Banza
Goller: Dk. 23 Visca (Trabzonspor), 45+10 Hadziahmetovic, Dk. 72 Akintola, Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.44 Varesanovic, 45+10 Mosci (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Enis Destan, Dk. 84 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor)