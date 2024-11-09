Avrupa Ligi'ne Buruk imzası
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Okan Buruk'un takımı istatistiklere damga vurdu
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk ciddi sınavına çıkan Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi.
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İngiliz devi karşısında tarihi farkı kaçıran sarı-kırmızılıların dört haftalık performansı istatistiklere yansıdı.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftası sonunda birçok alanda lider durumda.
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Okan Buruk’un öğrencileri, en fazla büyük şans yaratan, en fazla şut çeken, topla isabetli şut kaydeden, en fazla büyük şans kaçıran takım konumunda.
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Galatasaray, PAOK, Elfsborg ve Tottenham karşısında da en az 8 net gol pozisyonu üretti.
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Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçilen 2009-10'dan bu yana bir sezonda üç farklı maçta sekizin üzerinde net gol pozisyonuna giren ilk takım da Galatasaray oldu.
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Okan Buruk da 9 galibiyet ile Avrupa Ligi’nde en çok galibiyet elde eden Türk teknik direktör unvanını ele geçirdi.
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