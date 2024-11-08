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        Haberler Gündem Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü

        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü

        İstanbul'da Sezgin Çevik adlı kişi evinde uğradığı silahlı kavga sonucunda hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, cinayeti Murtaza İ. adlı kişinin işlediğini tespit etti. Katil zanlısı kısa bir süre sonra olayda kullandığı silahla yakalandı. Cinayet kavgası iddialara göre, sosyal medyada öldürülen Sezgin Çevik'in eşine atılan mesaj yüzünden gerçekleştiği iddia edildi

        Giriş: 08.11.2024 - 23:08 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:41
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        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
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        Olay bugün Sultanbeyli’de saat 1740 sıralarında Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ‘Bir ikamette silahlı kavga’ ihbarı alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

        EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

        Verilen adrese gelen polis ekipleri, Sezgin Çevik adlı kişiyi silahla vurulmuş buldu. Hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezgin Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Çevik’in silahla öldürüldüğü ve olay yerinde 4 boş kovan elde edildi.

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        KATİL YAKALANDI

        Olayın ardından harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin Murtaza İ. adlı kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı olayda kullandığı silahla yakalandı.

        MESAJ ATMA İDDİASI

        İddialara göre katil zanlısı öldürülen Sezgin Çevik’in eşiyle sosyal medya platformundan mesajlaştı. Bu mesajlaşma üzerine ikili olayın gerçekleştiği yerde buluştu. Çıkan tartışmanın ardından Murtaza İ. Sezgin Çevik’i silahla vurarak öldürdü.

        İSTANBUL EMNİYETİ AÇIKLAMASI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geçtiği basın açıklamasında; “İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 08.11.2024 tarihi saat 17.40 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine derhal olay yeri adrese intikal edilmiştir.

        Yapılan incelemede, kimlik bilgileri belirlenen S.Ç. isimli şahsın ikamet adresi içerisinde yerde yatar vaziyette olduğu ve silahla yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde şahsın açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmiş, olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirilmiştir.

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        Olayda maktul şahsa silah ile ateş açtığı belirlenen M.İ. isimli şüpheli şahıs aynı gün suç unsuru silah ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, maktul şahsın bir sosyal medya platformu üzerinden eşiyle mesajlaştığını, bu nedenle olay yeri adreste buluştukları ve tartışmaya başladıkları öğrenilmiştir. Tartışma sonucunda M.İ.’nin maktul şahsa yönelik silah ile ateş açtığı belirlenmiştir.” Denildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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        #Sezgin Çevik
        #haberler
        #Sultanbeyli cinayet
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