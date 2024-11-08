A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Deniz Gül ve Doğucan Haspolat ilk kez çağrıldı - Futbol Haberleri

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Deniz Gül ve Doğucan Haspolat ilk kez çağrıldı - Futbol Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

REKLAM advertisement1 DENİZ GÜL VE DOĞUCAN İLK KEZ ÇAĞRILDI Porto forması giyen ve geçtiğimiz günlerde İsveç'i reddederek milli takım tercihini ay-yıldızlılardan yana yapan Deniz Gül ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Westerlo forması giyen Doğucan Haspolat da ilk kez aday kadroda yer aldı. 28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı ise sakatlıkları sebebiyle yer almadı. MİLLİ TAKIM 11 KASIM'DA TOPLANACAK A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek. REKLAM A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro şöyle; Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.