Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı | Dış Haberler

        ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı

        ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen kiralık katil planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 00:27 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Manhattan'daki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, hırsızlık suçundan ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı Farhad Shakeri'nin ifadeleriyle, seçilmiş Başkan Trump'a yönelik suikast planı deşifre edildi.

        ABD'de 14 yıl hapis yatan ve 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilen Shakeri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensuplarına yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek, Trump'ı öldürmek amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.

        7 GÜN İÇİNDE TRUMP'I GÖZETLEME VE ÖLDÜRME TALİMATI

        İran'da bulunan Shakeri, söz konusu DMO yetkilisinin, kendisinden 7 gün içinde Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatını verdiğini iddia etti.

        REKLAM

        ABD'de yaşayan Carlisle Rivera ve Jonathon Loadholt ile suikast planı için temas kurduğunu anlatan Shakeri, FBI yetkililerine, bu planı İran'ın belirlediği zaman çizelgesi içinde yerine getirme niyetinde olmadığını öne sürdü.

        GÖZALTINA ALINDI

        Adalet Bakanlığı müfettişleri, Rivera ve Loadholt'un New York'ta gözaltına alındığını açıkladı.

        Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından birkaç gün sonra suçlamaların açıklanması dikkati çekti.

        İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda, Trump'ın talimatıyla hava saldırısı ile öldürülmüştü.

        ABD basınında, son gelişmenin, İran'ın Süleymani'nin intikamını almak için çaba içerisinde olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlandı.

        ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir kişinin ABD topraklarında siyasi suikastler gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

        Federal yetkililer, Asıf Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastleri işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, hatta gizli kolluk kuvvetleri olan 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtmişti.

        Merchant, adamlarına Pakistan'a döndükten sonra ağustos ya da eylülde amaçlanan hedeflerin isimleri de dahil olmak üzere daha fazla talimat vereceğini söylemesinin ardından Temmuz 2024'te ABD'den ayrılmaya hazırlanırken tutuklanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Eşimle mesajlaşıyordu” cinayeti
        “Eşimle mesajlaşıyordu” cinayeti
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Habeck adaylığını mutfaktan açıkladı
        Habeck adaylığını mutfaktan açıkladı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Üçüncü bölgede avladı
        Üçüncü bölgede avladı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa