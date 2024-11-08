UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattık!

UEFA Ülke puanı sıralaması için kritik hafta geride kaldı. Galatasaray, Tottenham ile karşılaşırken Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.. Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Başakşehir ise Kopenhag takımıyla karşı karşıya geldi..