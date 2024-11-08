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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattık! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattık!

        Avrupa'da temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahne aldı. Galatasaray, Tottenham karşısında kazanırken Fenerbahçe, Hollanda deplasmanından eli boş döndü. Başakşehir ise Konferans Ligi mücadelesinde Kopenhag karşısında berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Malmö karşısında kazanarak ülke puanına önemli katkı yaptı. Türk takımları, haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Bu sonuçlara göre UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum…

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:10
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        • 1

          UEFA Ülke puanı sıralaması için kritik hafta geride kaldı. Galatasaray, Tottenham ile karşılaşırken Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.. Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Başakşehir ise Kopenhag takımıyla karşı karşıya geldi..

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş ile Malmö karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Malmö karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        • 3

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Tottenham'ı konuk etti. Ali Sami Yen'deki müsabakayı kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

        • 4

          UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a konuk oldu. Karşılaşma Hollanda ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        • 5

          UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Başakşehir, Kopenhag deplasmanında sahaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, Danimarka'da 2 kez üstünlüğü yakalamasına rağmen maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

        • 6

          ÇEKYA TEMSİLCİLERİ NE YAPTI?

          Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle kapattı.

          Alınan sonuçlar şu şekilde:

          Sparta Prag: 1 - Brest: 2

          E. Frankfurt: 1 - Slavia Prag: 0

          Viktoria Plzen: 2 - Real Sociedada: 1

          V. Guimaraes: 2- Mlada Boleslav: 1

        • 7

          Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...

        • 8

          1-İNGİLTERE - 94.303

        • 9

          2-İTALYA - 83.606

        • 10

          3- İSPANYA - 77.989

        • 11

          4-ALMANYA - 75.535

        • 12

          5- FRANSA - 63.236

        • 13

          6- HOLLANDA - 58.566

        • 14

          7- PORTEKİZ - 54.016

        • 15

          8 - BELÇİKA - 47.200

        • 16

          9- ÇEKYA - 41.050

        • 17

          10- TÜRKİYE - 39.100

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